襲胸裝沒事逛夜市 路人圍住報警送辦
2016-12-26
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬金聖誕季在平安夜湧入逾萬人， 穿黑色T恤的30歲金姓男子趁人潮擁擠，涉嫌對22歲女遊客襲胸，犯案後留在現場逛夜市，2小時後，被害的女遊客發現，高喊「不要走，你握住我胸部，你豬啊！」路過的退休警員協助控制金男並報案。
內埔警分局表示，12月24日晚間6時許，金姓男遊客從萬金聖母聖殿大門走出來，看到長相清秀的女遊客準備走進聖殿大門，利用人潮擁擠，涉嫌伸手對女子襲胸，被害女子驚嚇之際，機警記下男子戴眼鏡、穿黑色T恤的特徵。
金嫌趁著人潮掩護逃逸，以為不會被發現，還在聖殿周邊的攤販區逗留，2小時後，在大街上被這名被害女子與其友人認出來。
被害女子驚叫「有警察嗎？幫我叫警察！」並朝嫌犯喊「不要走，你握住我胸部，你豬啊！」金男則回「沒有啦！」路人立刻上前圍住，1名經過的退休警員協助控制金男並報案；金男被逮的過程被人拍下，上傳到「黑色豪門企業」臉書，引起網友公憤。
內埔警分局將金男帶回偵辦，金男向警方供稱，當時人擠人不小心碰到胸部，並非故意；全案昨依性騷擾防治法送辦。
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