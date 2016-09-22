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國道狗屍害撞車 她爭國賠敗給7分鐘

2016-09-22

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓女子去年9月開車行駛在國道三號南向草屯至芬園路段，為了閃避被輾斃的狗兒，車輛失控撞上護欄，造成人傷車損，向國道高速公路局中區工程處請求國家賠償36萬餘元；不過，台中高分院卻認為，從民眾通報狗屍到張女出車禍為止，僅短短7分鐘，中工處不可能在7分鐘內馳抵現場排除狗屍，據此駁回張女的國賠案，判決確定。

張女說，國道沿途設有攝影機，中工處可監控行車安全，野狗誤闖國道時，中工處應立即派員驅離，野狗被撞死後，也應立即移除屍體，怠忽職守害她車禍。

台中高分院認為，中工處負責養護的路段甚長，人力有限，不可能24小時監督路段任何角落，也不可能立即排除狗兒被撞死等偶發狀況。

另外，依據警方紀錄，接獲民眾通報有狗屍到張女車禍通報，僅相隔7分鐘，中工處雖於接獲狗屍通報時就立即派員出勤，但不可能在7分鐘內抵達現場排除狗屍，中工處並無怠忽職守。

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