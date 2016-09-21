單親爸沒收筆電 慘幫兒收屍
國三生負氣跳樓送命
〔記者吳仁捷、余衡、游承霖、鍾泓良／新北報導〕就讀新北市板橋中山國中九年級的王姓學生，因沈迷網路遊戲，遭父親沒收筆記型電腦，王生隔天賭氣不上學，將自己反鎖房內，王父怒罵要兒子開門，王生竟負氣從9樓跳下，送醫不治，王父昨不斷啜泣：「早知道就不要管他那麼嚴！」
沉迷遊戲 父子口角
據警方了解，48歲王父是台商，與前女友生下獨子王生，14歲王生平日由阿嬤照顧，王父長年在中國工作，對王生疼愛有加，也十分在意進入青春期的兒子學業及生活。暑假期間王父返台，發現兒子沉迷「神魔之塔」、「火影忍者」等網路遊戲，一度沒收兒子筆電，要求不得荒廢學業才交還筆電，但開學後發現情況沒改善，中秋連假時再次沒收筆電。
王父告訴警方，這幾天與兒子互動不佳，加上發現兒子在房內藏玩具槍，怒摑兒子一耳光，兩人關係降到冰點。昨天上午接到老師通知，發覺兒子沒上學，氣得在兒子房門外怒吼：「你欠揍是嗎？」同時發覺房門反鎖，房內兒子請爸爸不要生氣，等他把堆在門口的櫃子、床架搬走。
不上學 竟反鎖跳樓
王父在門外等候約10分鐘，當時約上午11點35分，見兒子遲未開門，直覺有問題，從客廳探頭查看兒子房間窗戶，發現窗戶打開，接著赫見兒子倒臥樓下，他嚇得衝下樓哭喊：「兒子啊！你為什麼想不開！」王生送醫後不治。
警方勘驗現場，無打鬥痕跡，王生沒留下遺書，研判站上房內書桌縱身跳下，房內還擺放動漫公仔。王生臉書大頭貼也選用火影忍者中個性鮮明、倔強的「宇智波佐助」。
警方調查，案發時，是小學生放學與中午用餐時間，王生墜落差點撞及路過行人。鄰居說，平日王父女友偶爾來照顧王生，王父可能太愛孩子又嚴管，卻沒有留意到孩子的情緒。
對這起悲劇，中山國中教務主任許憶雯表示，王生在學校溫文有禮，師生相處融洽，校方並未發現特別狀況。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 裘莉為追查小布這件事 竟出動私家偵探...
- 中埔國中有校犬「 黑妞」人人愛
- 太平島新建物全都露 政府向Google反映處理
- 糧農組織漁委會會議 中國逼我離場
- 貨輪斷航 蘭嶼唯一加油站快沒油
- 聖坦德 & 霍羅克─布達佩斯近郊遊首選地
- 大師兄連2季30轟 中職首度單隊2人30轟
- 業者喊嚴 居民喊鬆 兩樣情
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 小布曾陪裘莉走過這件事 3年婚姻仍挺不住
- 《中英對照讀新聞》Belgian Paralympian ’not ready’ for euthanasia 比利時帕運好手「尚未準備」安樂死
- 《自由廣場》陳唐山很清楚：不要為了省錢關閉外館
- 公費流感疫苗 注射對象放寬
- 重建張藥房 彭秀春批政府踢皮球
- 09/21 各報重點新聞一覽
- 4年1億美元 字母哥續當「鹿」人
- 中投、欣裕台認定聽證會 黨產會向國民黨發通知
- 《徵文啟事》職場婦女甘苦談
- 我與馬來西亞 簽約合作防洪
- WTO貿易談判處長：把雞蛋放在WTO籃子裡 就會成功
- 週刊爆海邊與女親熱 已婚議員撇「怎麼可能」喊告
- 小川普指難民是「毒彩虹糖」 網友反酸
- 〈愛情大智慧〉男人不只是 視覺動物
- 兆豐案 財金三部會今立院報告
- 經費年年減 淡水環境藝術節縮水
- 老舊土圳待修 草屯向中央求援
- KID靠局部特徵 認不出許維恩
- 中國打壓 我帕運國徽被迫改黨徽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry talking to Google about island ‘secret’ leaks
- 美連續爆炸案 升高為恐攻
- 《yes123 Q&A時間》用新offer條件和原公司談加薪妥當嗎？
- 《亞洲盃》台灣女排奪第5 歷來最佳戰績
- 「沒有戰爭的神」 教宗：別用神之名發動戰爭
- 陽信銀推「逢甲人」一卡通認同卡
- 〈分手哲學〉走出傷痛 靠你自己
- 王詩安新歌玩R&B 大嘴巴40獻聲寫詞
- OPEC即將集會 國際油價小漲小跌
- 強颱馬勒卡撲日 2人失蹤、1死逾30傷
- 《富岡交通船停擺》農業處長提構想 新港設固定航班
標題：單親爸沒收筆電 慘幫兒收屍
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email