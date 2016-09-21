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單親爸沒收筆電 慘幫兒收屍

2016-09-21

國三生負氣跳樓送命

〔記者吳仁捷、余衡、游承霖、鍾泓良／新北報導〕就讀新北市板橋中山國中九年級的王姓學生，因沈迷網路遊戲，遭父親沒收筆記型電腦，王生隔天賭氣不上學，將自己反鎖房內，王父怒罵要兒子開門，王生竟負氣從9樓跳下，送醫不治，王父昨不斷啜泣：「早知道就不要管他那麼嚴！」

沉迷遊戲 父子口角

據警方了解，48歲王父是台商，與前女友生下獨子王生，14歲王生平日由阿嬤照顧，王父長年在中國工作，對王生疼愛有加，也十分在意進入青春期的兒子學業及生活。暑假期間王父返台，發現兒子沉迷「神魔之塔」、「火影忍者」等網路遊戲，一度沒收兒子筆電，要求不得荒廢學業才交還筆電，但開學後發現情況沒改善，中秋連假時再次沒收筆電。

王父告訴警方，這幾天與兒子互動不佳，加上發現兒子在房內藏玩具槍，怒摑兒子一耳光，兩人關係降到冰點。昨天上午接到老師通知，發覺兒子沒上學，氣得在兒子房門外怒吼：「你欠揍是嗎？」同時發覺房門反鎖，房內兒子請爸爸不要生氣，等他把堆在門口的櫃子、床架搬走。

不上學 竟反鎖跳樓

王父在門外等候約10分鐘，當時約上午11點35分，見兒子遲未開門，直覺有問題，從客廳探頭查看兒子房間窗戶，發現窗戶打開，接著赫見兒子倒臥樓下，他嚇得衝下樓哭喊：「兒子啊！你為什麼想不開！」王生送醫後不治。

警方勘驗現場，無打鬥痕跡，王生沒留下遺書，研判站上房內書桌縱身跳下，房內還擺放動漫公仔。王生臉書大頭貼也選用火影忍者中個性鮮明、倔強的「宇智波佐助」。

警方調查，案發時，是小學生放學與中午用餐時間，王生墜落差點撞及路過行人。鄰居說，平日王父女友偶爾來照顧王生，王父可能太愛孩子又嚴管，卻沒有留意到孩子的情緒。

對這起悲劇，中山國中教務主任許憶雯表示，王生在學校溫文有禮，師生相處融洽，校方並未發現特別狀況。

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  • 王生臉書多是電玩貼文。（擷取自網路）

    王生臉書多是電玩貼文。（擷取自網路）

  • 王姓少年墜樓現場。（記者吳仁捷翻攝）

    王姓少年墜樓現場。（記者吳仁捷翻攝）

  • 王姓國三生昨因不滿父親管教，賭氣從9樓住處跳下不治。（記者吳仁捷攝）

    王姓國三生昨因不滿父親管教，賭氣從9樓住處跳下不治。（記者吳仁捷攝）

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