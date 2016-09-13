胃食道逆流很煎熬 醫師︰不曾有人因此輕生

2016-09-13

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市警員許稚偉槍殺女友後自戕，他在遺書表示，罹患胃食道逆流、開兩次刀仍痛苦不堪，衛福部桃園醫院腸胃科主治醫師陳奇峯表示，胃食道逆流俗稱「火燒心」，有聲音沙啞、心悸等症狀，也易造成食道發炎、潰爛，患者確實很不舒服，但沒聽說過有人為此輕生。

陳奇峯指出，胃食道逆流是因賁門（下食道括約肌）鬆弛、閉鎖不全，導致胃酸或氣體容易跑回食道內，這與先天體質或個人生活、飲食習慣有關，喜歡吃辣、酸、汽水等刺激性食物，或抽菸、喝酒等不良生活習慣者是高危險群，若長期輕忽症狀，嚴重時會引發食道潰瘍、十二指腸潰瘍，甚至演變成食道癌。

胃食道逆流嚴重者，患者甚至得「站著睡覺」，因為平躺時，胃酸容易逆流造成身體不適，有部分患者在開刀後因為食道狹窄，只能進食流質食物，飲食的心情也大受影響，要多次動刀調整括約肌的鬆緊，冗長的治療過程讓患者的身心飽受煎熬。