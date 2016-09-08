快訊iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
失業男拒分手 刺死女友再自殘
2016-09-08
〔記者黃旭磊／高雄報導〕高市吳姓中國籍女子與蔡姓同居男友，昨被發現倒臥血泊，其中吳女身中3刀死亡，致命傷疑在左側脖子，蔡男送醫脫險，警方在現場找到沾滿血跡的摺疊刀。
吳女（43歲）領有台灣身分證，她與中國籍前夫育有17歲獨子，住在小港區港後路5樓公寓，獨子放學後無法開門回家，因吳女傍晚須到便當店上班，打電話給母親便當店同事，同事認為吳、蔡兩人經常吵架，打電話回家沒人接，覺得可疑，並由其子報案。
警消昨下午5點20分破門，發現兩人倒臥臥室，吳女已無呼吸心跳，蔡男（53歲）疑自殘，送醫已脫險。
小港派出所所長陳順來表示，消防分隊到場破門，發現男女倒臥於臥室，身旁都是鮮血，死者身中3刀，致命傷疑似在左側脖子，蔡男胸口中刀倒地。
小港警分局偵查隊長鄭育昇說，死者喉嚨被劃1刀，頸部也有刀痕，蔡男胸口都是鮮血，送醫過程中不發一語，凶刀為1把摺疊刀。
警方調查，蔡男疑賣房給吳女，兩人同居後因蔡男長期失業，鄰居及同事都知道他們常吵架，吳女有意帶兒子離開，為此遭蔡糾纏，由於蔡並未承認殺人，將待傷勢穩定後再調查原因。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 馮明珠任北京故宮顧問 台北故宮澄清：毫無所悉
- 證券行情表、證券表格
- 新Apple Watch速度更快 具GPS功能
- 高中職免學費補助 市府不排富
- 阿美族美食 「原」、「漢」主廚打造
- 胖了15年 10個月瘦30公斤變型男
- 自製蜂蜜水喝 婆羅洲人猿好聰明
- 華語尖兵赴16國 播種台灣文化
- iPhone7正式發表 10大亮點報你知
- 樂陞案 許金龍列被告當庭痛哭
- 跆拳兄妹奪銅金 清潔員父苦栽培
- 加國法官問性侵被害人：為何不夾緊膝蓋？
- 機捷拚年底通車 議員批政治考量
- 三星12億家電 卡在韓進船上
- 台幣匯率煞不住 昨再勁揚1.72角
- 台鐵中秋疏運搞定 花東實名制訂票延今日
- 威廉斯：Fed應逐步升息
- 林哲瑄再見轟 慶犀牛易主
- 新iPhone今登場 果粉略過 期待明年
- 「丹麥甜心」走出低潮 4強出線
- 視障生拚學費 國泰醫院邀表演
- 一朗首度代打開轟 馬林魚還是贏不了
- 《中英對照讀新聞》One in five mothers say they chose wrong name for their child 5分之1的母親自認幫小孩取錯名字
- 負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢
- 八月出口年增1％ 連２紅
- 侯季然導《四十年》 記錄台灣民歌史
- 看綜藝節目錄影 鹹豬手連襲2女
- 海基會副董、秘書長 張天欽兼任
- INFINITI「QX60 」下殺239萬元起
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pension commission a ‘circus’: teachers’ group
- 天空步道交通打結 2免費停車處紓解
- 自由廣場》為澎湖公投IR說幾句話
- 台鐵新豐富站 週六啟用
- 郵局買喜憨兒月餅 送弱勢學童
- 冠軍住總統套房 耐斯王子飯店登高賽報名
- 蔡邀宋任APEC特使 綠營︰實踐政壇和解
- 寶纈禪寺捐復康巴士 新北第400輛
- 馮明珠受聘北京故宮顧問
- 展現改革決心 東京都知事自減半薪
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：失業男拒分手 刺死女友再自殘
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分