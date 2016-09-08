失業男拒分手 刺死女友再自殘

2016-09-08

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高市吳姓中國籍女子與蔡姓同居男友，昨被發現倒臥血泊，其中吳女身中3刀死亡，致命傷疑在左側脖子，蔡男送醫脫險，警方在現場找到沾滿血跡的摺疊刀。

吳女（43歲）領有台灣身分證，她與中國籍前夫育有17歲獨子，住在小港區港後路5樓公寓，獨子放學後無法開門回家，因吳女傍晚須到便當店上班，打電話給母親便當店同事，同事認為吳、蔡兩人經常吵架，打電話回家沒人接，覺得可疑，並由其子報案。

警消昨下午5點20分破門，發現兩人倒臥臥室，吳女已無呼吸心跳，蔡男（53歲）疑自殘，送醫已脫險。

小港派出所所長陳順來表示，消防分隊到場破門，發現男女倒臥於臥室，身旁都是鮮血，死者身中3刀，致命傷疑似在左側脖子，蔡男胸口中刀倒地。

小港警分局偵查隊長鄭育昇說，死者喉嚨被劃1刀，頸部也有刀痕，蔡男胸口都是鮮血，送醫過程中不發一語，凶刀為1把摺疊刀。

警方調查，蔡男疑賣房給吳女，兩人同居後因蔡男長期失業，鄰居及同事都知道他們常吵架，吳女有意帶兒子離開，為此遭蔡糾纏，由於蔡並未承認殺人，將待傷勢穩定後再調查原因。