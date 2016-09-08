大學系主任嫖妓 妻告通姦
〔記者林敬倫、吳昇儒／綜合報導〕接任國立宜蘭大學園藝系主任才7天的教授郭純德，與性工作者林女有染，郭為了向林女討債而和她鬧翻，甚至當面嗆她老公「你老婆被我Ｘ過200多次，就在前面當妓女」，林夫憤而向郭妻抖出全案，郭妻反告林女通姦，但法官認為雙方只是性交易，無法證明通姦，判林女無罪。
藕斷絲連 不倫四年
58歲的郭純德曾任宜蘭縣府農業處長，本月1日剛接任宜大園藝系主任。郭昨說「我很羞愧！」因為9年前去錯地方，還用8萬元幫助林女脫離妓女戶，最後藕斷絲連，演變成這樣，「我願面對並承擔一切，對老婆與學校造成傷害，對提攜我的人造成困擾，我很抱歉。」
判決書指出，郭純德與妻子結婚28年，96年7月，郭在宜蘭市幸福路妓女戶和45歲林女發生性關係；此後約4年，兩人遍遊全台，在各地飯店發生性關係。之後，林女以小孩需用錢、讀書、生病住院為由，向郭借了100多萬元，目前尚欠20多萬。
後來，郭向林女催討欠款，簡訊內容稱「還有20多萬吧，不包括做愛營養費、泡湯費、車費、陪妳出遊十次作伴費、三次墮胎費」、「好高興600元妓女有人接手」、「毒販加妓女父母」、「媽媽又有新客兄」等；林女也傳簡訊給郭「還錢還要陪睡抵利息，被你鬧」等，雙方鬧得很不愉快。
因錢反目 嗆她老公
林女的老公曾男得知，叫郭純德別再騷擾妻子，反被郭嗆「你老婆被我Ｘ過200多次，就在前面當妓女」，曾男火大，去年9月向郭妻抖出一切；郭妻告老公與林女妨害家庭（通姦），後來對郭撤告。
林女向法官供稱，與郭在妓女戶認識，郭是她的恩客，又因欠郭債務，發生性關係都是性交易。郭則說，幫林女離開妓女戶，雙方是男女朋友，又稱林女向他借錢，雙方只是借貸關係。
法官認為，郭發給林女的簡訊，有「妓女」、「新客兄」等語，無其他事證可證明雙方通姦，判林女無罪。
郭純德畢業於台大園藝系博士班，宜蘭大學主任秘書吳中峻表示，郭的系主任是由系上選出，此案中，郭僅屬倫理瑕疵，應交由系上開會決定去留，郭在宜大教書約20年，學生對他的教學評量為中等。
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標題：大學系主任嫖妓 妻告通姦
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