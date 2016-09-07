戀上國中表妹 男賠百萬換緩刑

2016-09-07

〔記者溫于德／台北報導〕阿平與小美（均為化名）是表兄妹，小美12歲時，舉家北遷到阿平住處同住，怎知兩人相戀3年多，並發生性關係，後來小美主動向雙方父母承認，阿平被依妨害性自主罪嫌告上法庭。

法院認為，事發時是民國88年，直到小美國三時，阿平才放手，阿平即使未違反小美意願性交仍觸法，昨判刑2年，不過法官考量他已道歉、賠償137萬元，且他目前月收入4萬元，還需扶養2歲稚兒，經濟尚不寬裕，因此緩刑5年，緩刑期間需提供240小時義務勞務、接受心理輔導。全案仍可上訴。