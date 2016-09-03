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台男被砍1危1斷掌 中國當殺人犯關

2016-09-03

被害變加害 家屬求援

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕林姓、陳姓2名台灣男子在中國，遭中國籍單姓男子持3把刀砍傷，陳男被砍到休克倒地，一度命危，林男的左手掌也險遭砍斷，中國公安趕到，因陳、林手上有刀，與單嫌同被依殺人罪刑事拘留，陳男後來留置當地親戚家休養，林男卻被拘留迄今超過2星期，林男的家屬到中國調監視器，發現2人的刀是從單嫌手中奪下，根本是被害人，但林父求助無門，只好公開監視畫面，盼政府協助。

林男的家屬表示，25歲林男到中國廣東省東莞，找30多歲的台灣友人陳男介紹工作，2人常到當地虎門威遠島的一間網咖，與店長熟識。8月16日中國籍單姓男子也到網咖，店長邀3人一起吃飯、認識，席間單嫌有喝酒，突然伸手摸了陳男的臀部，還戲謔說「沒看過外國人的屁股。」

陳男制止單嫌的舉止，並予斥責，單嫌竟憤而到附近小吃攤搶了3把刀，手持1把，另2把插在背後，隨後衝進網咖尋仇，見陳男就砍殺，林男制止也遭波及，陳被砍得血流不止、休克倒地，林的左手掌也險遭砍斷。而在搏鬥中，林、陳負傷浴血搶下刀子，中國公安趕到時，見陳、林手上也有刀，將3人都依殺人罪刑事拘留。

陳男送醫急救一度命危，目前在當地親戚家休養，林男至今仍被拘留；至於砍人的單嫌則只有拉扯傷。

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  • 中國單男先持雙刀衝入網咖，褲子後口袋也插著一把刀。（記者鄭淑婷翻攝自Youtube）

    中國單男先持雙刀衝入網咖，褲子後口袋也插著一把刀。（記者鄭淑婷翻攝自Youtube）

  • 中國單男（條紋衣）持刀追砍陳男（打赤膊）、林男（黑衣），兩人奮力抵抗。（記者鄭淑婷翻攝自Youtube）

    中國單男（條紋衣）持刀追砍陳男（打赤膊）、林男（黑衣），兩人奮力抵抗。（記者鄭淑婷翻攝自Youtube）

  • 中國單男（條紋衣）持刀追砍陳男（打赤膊）、林男（黑衣），兩人奮力抵抗。（記者鄭淑婷翻攝自Youtube）

    中國單男（條紋衣）持刀追砍陳男（打赤膊）、林男（黑衣），兩人奮力抵抗。（記者鄭淑婷翻攝自Youtube）

  • 中國單男（條紋衣）持刀追砍陳男（打赤膊）。（記者鄭淑婷翻攝自Youtube）

    中國單男（條紋衣）持刀追砍陳男（打赤膊）。（記者鄭淑婷翻攝自Youtube）

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標題：台男被砍1危1斷掌 中國當殺人犯關


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