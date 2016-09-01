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迷信9999鐵支車牌 毒販被逮又連莊

2016-09-01

〔記者王捷／台南報導〕綽號「阿元」的林姓毒販，疑受已故藝人卓勝利主演的電影《0099大發財》情節影響，到監理站標下一面9999號的至尊車牌，希望討吉利。沒想到這張「鐵支車牌」太醒目，被警方盯上，林男好運沒到，反而加速被逮。

台南市41歲林男兩年前出獄後，又背了5起槍、毒案，其中一件要執行9年多刑期，他四處躲藏而遭通緝，靠販毒為生。逃亡期間，林男靠著販毒收入，出入中西區高檔公寓，還有BMW轎車代步。他想到以前看過的電影，請友人幫他標了一面連號9999的車牌，但它太顯眼，很快就被警方盯上。

今年2月，台南市警第五分局透過線報得知，林男因擔心黑吃黑而擁槍自重，警方追查出林男的鐵支車牌，私下為他取了「鐵支」代號。

警方幾次跟監被林男察覺，懷疑是車牌露餡，趕緊向朋友借車來開；但警方掌握林男老巢，前天攻堅逮人，在其家中搜出一把改造手槍與海洛因、安非他命。

林男供稱，這面鐵支車牌是去年標到的，大概3、5千元得標，懸掛車牌的轎車已給家人使用。但監理站表示，不可能以幾千元價格標到這面至尊車牌，林男可能記錯了。監理站指出，雖然連號車牌底價是6千元，但9999至尊車牌屬於一級車牌，除非流標，不然通常幾十萬元起跳，一般成交落在20多萬元，吉利的8888甚至標到100萬元。

警方搜索時，林男將一枝怪筆看得比性命還重要，交代搜索員警千萬別弄壞，並拿出發明專利書，證明是他發明的「粉刺唧拔器」、將要量產，是自己下半生賴以為生的發明。警訊後依槍砲、藥品管制條例移送地檢署。

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  • 警方到林男家搜索時，起出一把改造手槍與部分海洛因、安非他命毒品。（記者王捷翻攝）

    警方到林男家搜索時，起出一把改造手槍與部分海洛因、安非他命毒品。（記者王捷翻攝）

  • 鐵支車牌是特殊車號，都會由各監理單位公開由車主競標。（資料照）

    鐵支車牌是特殊車號，都會由各監理單位公開由車主競標。（資料照）

  • 林男因為看了電影想討吉利，標了9999鐵支車牌，沒想到因此被警方盯上。（記者王捷翻攝）

    林男因為看了電影想討吉利，標了9999鐵支車牌，沒想到因此被警方盯上。（記者王捷翻攝）

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