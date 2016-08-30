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進超商躲仇家 自導自演搶劫招警

2016-08-30

〔記者曾健銘／新北報導〕孫姓男子前天下午搭乘計程車到新北市三重區，途中遭債主張維謙攔車痛毆，孫男為求保命，跑進超商白喝飲料後大喊「搶劫」，並逕自伸手從收銀機內「拿」了300元，再打電話報警，警方趕赴現場後才知是一起「自導自演」烏龍搶案，孫男因為沒有實際「搶劫」意圖，警方請示檢察官後改依竊盜罪嫌送辦。

遭仇家擄走 趁隙逃跑

警方調查，23歲孫男積欠23歲張男數十萬債務，前日下午3時許，孫男搭乘計程車到三重區找親友，被張男與楊姓友人尾隨，在計程車下三重交流道時攔車討債，2人將孫男強押至偏僻的地方痛毆，造成孫男全身多處挫傷、頭破血流，孫男趁隙逃進三重區三和路上一間超商求救。

喊搶劫要報警 店員不理

警方指出，孫男進入超商後，第一時間未向店員求援或喊救命，反而先跑到冰箱前拿了瓶奶茶，沒有付錢就一口喝光，隨後才走到收銀檯內大喊：「我要搶劫，快報警！」店員被孫男突如其來的舉動嚇到，但當時店內顧客眾多，店員未予理會繼續工作，張嫌此時也進入超商，孫男見店員毫無反應，趁店員不注意時伸手從收銀機內拿了300元，再以手機自行報案：「有人搶劫！」

新北市三重警分局長泰派出所獲報，多名警員趕到現場，孫男立即開口求救：「我被打了，救救我！」隨後主動歸還300元，警方一頭霧水，將孫、張2人帶回警局偵訊，楊姓男子則趁隙離去。

檢認無搶劫意圖 算竊盜

孫男供稱為求保命才跑到超商佯裝搶劫，張嫌表示與孫男有債務糾紛，但對於細節則拒絕透露，警方查出張嫌涉偽造有價證券遭通緝，當場上銬逮人，全案詢後將張嫌解送歸案，孫男部分經請示檢察官後，認為沒有實際「搶劫」意圖，但偷喝飲料及趁店員不注意偷錢則涉竊盜罪行。

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  • 孫姓男子逃進超商後，先是白喝一瓶飲料，走到收銀檯喊「要搶劫」，店員不理。（記者曾健銘翻攝）

    孫姓男子逃進超商後，先是白喝一瓶飲料，走到收銀檯喊「要搶劫」，店員不理。（記者曾健銘翻攝）

  • 孫姓男子逃進超商後，先是白喝一瓶飲料，又伸手拿了收銀機300元鈔票，自行報警。（記者曾健銘翻攝）

    孫姓男子逃進超商後，先是白喝一瓶飲料，又伸手拿了收銀機300元鈔票，自行報警。（記者曾健銘翻攝）

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