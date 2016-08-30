LINE「還好沒內射」男被8煞打到昏迷

2016-08-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市20歲游姓男子因發現在咖啡廳工作的吳姓女友，與宋姓男同事在LINE裡有「但怕有小精子」等鹹濕對話，懷疑女友劈腿，前晚夥同友人共8人持棍棒、刀械，在宜蘭市復興路鬧區，將宋男打到昏迷，迄今未脫險。警方漏夜逮捕8嫌，依重傷害等罪嫌送辦。

警方調查，游男從事人力派遣工作，與20歲吳姓女友在宜蘭市復興路租屋同居。吳女在咖啡廳工作，游懷疑女友與咖啡廳同事宋男過從甚密，又看到女友的LINE中，與宋男有「還好沒有內射進去」、「但怕有小精子」等鹹濕對話，認為被戴了綠帽，怒火中燒。

前晚8點多，游男找來林姓、黃姓等7名友人助陣，透過女友約宋男到復興路碰面，宋與另兩名友人一同前往。雙方一言不合，游男與同夥分持棍棒、刀械朝宋的頭部猛打，有人則在一旁吆喝吶喊；宋的友人上前勸架，並試圖拉開雙方，卻因險遭波及而作罷。

警方出動10多名快打部隊到場，游男等人已一哄而散，現場只剩下重傷昏迷的宋男及其友人。宋男經送醫開刀，昏迷指數10，仍在加護病房觀察。

警方調閱監視器以車追人，逮捕8嫌到案。吳女說，與宋只是朋友沒劈腿；游嫌則稱，看到LINE對話，無法忍著不發怒，才夥同友人要給宋教訓，事後很後悔。