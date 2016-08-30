「多喝水」員工撞車 竟是遭追殺轟頭

2016-08-30

潘男疑與同事結怨遭尋仇

〔記者陳鳳麗、蘇孟娟／綜合報導〕南投埔里味丹「多喝水」礦泉水工廠員工潘俞佑，昨下班駕車遭人開車跟蹤，潘男行經埔里一家幼兒園附近被對方攔下，遭近距離開槍；潘男車輛失控撞上幼兒園外休旅車，消防人員一度以為是車禍，將潘男救出後發現頭顱被打爆，血濺車內，生命垂危。警方懷疑潘男與同事結怨遭尋仇，晚間找到疑似行凶男子及作案車輛。

找到疑似凶嫌與作案車輛

警方調查，36歲男子潘俞佑在埔里鎮內埔路的味丹「多喝水」礦泉水工廠上班，昨下午4點下班時還跟同事說再見，未料駕駛廂型車開了約2.2公里，20分鐘後行經埔里鎮中山路一段、國立埔里高工對面的幼兒園外，遭人開槍射中頭部。

潘男車輛撞上停在幼兒園外的休旅車，中心碑消防分隊接獲車禍報案到場，抬出潘男才發現他的頭部都是血，腦漿溢出，左太陽穴有一處小洞，人已昏迷；經送台中榮總埔里分院，院方發現子彈卡在右腦，緊急開刀取出，再轉送台中榮總搶救。中榮指出，潘男昏迷指數2至3分，生命跡象不穩，正在加護病房持續觀察治療。警方初步了解，潘男疑似與人結怨，對方知道他下班時間和路線，光天化日下對他開槍，行徑囂張。

凶嫌光天化日開槍 行徑囂張

警方鎖定緊跟潘男廂型車的銀色車輛，晚間找到這輛車及一名男子。該車疑似是潘男同事的車，這名男子否認開槍，又改口說副駕駛座有另名男子，一下子又說只有他一人開車，並說槍是他開的，言詞閃爍，警方還要進一步釐清，並追查作案的改造手槍。

疑靠近幼兒園時超車開槍

警方初步研判，凶嫌在靠近幼兒園時，車子超前到潘男車輛旁邊，近距離開槍射擊，子彈卡在潘男右頭顱。

據出事現場的修車廠業者描述，當時先聽到「砰」的疑似槍響，接著又聽到「碰」一聲巨響，出來一看，廂型車已撞上幼兒園外的休旅車，幸車內無人；適逢放學時間，所幸沒有家長或小朋友遭到波及，僅受到驚嚇。