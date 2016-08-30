醫師觀點／孩子拒學 常來自人際壓力

2016-08-30

〔記者鍾泓良／新北報導〕楊聰才身心診所醫師楊聰財表示，國中生很重視同儕，容易擔心自己因長相、低社經地位被排斥或揶揄，尤其青春期女生愛搞小團體，更可能會出現孤立、排擠現象。而當學童產生情緒障礙時，容易有憂鬱、焦慮及挫折感，可能會產生不想上學或畏懼上學，甚至嚴重一點會發生自殘或自殺。

楊聰財也說，學生情緒障礙都是有跡可循，如觀察到孩子比以前易怒、沉默，甚至有睡眠障礙、頭痛及心跳不順等現象都要注意。

亞東醫院精神科醫師林育如表示，在校遇到人際上衝突、老師比較兇等，都常是學童拒學的原因。以往開學比較容易出現學童拒學的情形，「如果學童對於開學有預期性焦慮，就比較會有憂鬱情形」，也有可能第一天比較願意去上學，但過幾天後因課業壓力浮現就開始排斥，家長要避免責備，讓學童產生更多無形的壓力，應向專業人士尋求幫助。