公園放鞭炮被罵「屁孩」少年撂人圍毆舞者

2019-02-09 19:21

〔記者吳政峰／台北報導〕網友8日在臉書「我是永和人」社團發文，指控3名成年舞者在中和四號公園練舞時，遭到數名青少年圍毆，發起活動要求網友聲援，警方介入發現，打人的青少年疑不滿被罵屁孩，才會出拳痛毆，目前已傳9人到警局說明，釐清案情。

網友控訴，6日晚間11點左右，3名舞者遭到8名青少年毆打，一人牙齒掉落、一人骨折、一人清輕微腦震盪，氣得上臉書發起活動，要求對方改善態度、道歉、賠償、拒絕和解，已報警採取法律途徑，希望網友支持保衛家園的活動。

警方介入發現，當天晚上兩方人馬都在公園，一方成年人在練舞，年約20多歲，另一方青少年在放鞭炮，年約16歲，後來警方接獲檢舉，到場驅趕放鞭炮的青少年，他們悻悻然離去，經過舞者身邊時，聽到一句「屁孩」，因而懷疑對方就是檢舉者，氣得上前理論，進而引發衝突。

警方指出，孫姓青少年出手痛毆何姓舞者，造成他頭部受傷，但未有人掉牙或骨折，而後孫少又呼叫一名未成年及兩名成年男子助陣，造成另外兩名舞者多處挫傷。

警方說，目前已傳喚打人方6人及被打方3人說明，涉嫌打人的共有4名青少年，均依傷害罪移送法辦。

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