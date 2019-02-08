女大生遊台中丟光現金及手機 所長1招讓她超感動…

2019-02-08 12:05

〔記者許國楨／台中報導〕柯姓女大生利用春節連假來台中一日遊卻遺失連同內有現金及手機的皮包，心急如焚的她向台中市第一分局繼中派出所求援，經回撥手機發現拾得人住在新社區，所長林敬國靈機一動請對方將手機交給小黃司機送來警所歸還並代付車資，此舉讓女大生超感動直說，真的是超暖心所長。

警方指出，該所當天接獲20歲的柯姓女大學生前來求援表示，當天利用春節連假自台北搭車來台中遊玩，晚間準備搭客運回台北時，才驚見連同內有現金及手機的皮包不見了，因為手機內有許多資料心急如焚，經回撥電話後發現拾得人為新社區學校的老師，聲稱會將手機交給鄰近的東勢派出所。

然柯女表示身上的錢僅供搭回台北住處，才會來尋求警方幫忙，所長林敬國得知原委靈機一動，請拾得者將手機交給當地計程車司機，並請司機致電確認後直接開往繼中派出所歸還手機，並表示願意負擔車資幫助柯女，計程車司機也十分熱心，知道這趟車程是為了幫助他人，且為所長自掏腰包，大為感動，表示新社到繼中派出所的車資原是640元收600元湊整數就好，還表示可以免費送柯女至車站搭車。

柯女拾回手機後十分感激，表示之後會歸還車資給所長，所長笑笑表示，大過年的就不用了吧，超暖心舉動讓柯女此次台中一日遊的突發驚魂，最後以溫馨感人的故事作結。

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