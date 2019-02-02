員警休假健行，CPR救老翁一命！

2019-02-02 12:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕救人是員警的天職！就算是休假去健行，照樣發揮員警熱血特質，救人一命！

彰化縣警局保防科調查員陳村上，日前利用難得的休假，偕同妻子一起去員林市藤山步道登山健行，卻突然看到前方有老翁倒趴在地，陳村上立即上前了解。

陳村上表示，當天在步道健行的民眾很多，他上前把老翁扶起，隨即請路人打119報案，他看到地上有掉落的手機，直覺可能是老翁的手機，就隨手檢起後轉交給妻子，由妻子從手機的聯絡資訊尋找老翁親友的資料，儘快予以聯繫。

而倒臥的老翁神智不清，陳村上剛開始還可以感覺老翁有氣息，但老翁在一陣顫抖後，隨即沒有呼吸，還好，這時有路過女子見狀，馬上就讓老翁平躺後施以CPR急救，但見義勇為的女子在幾分鐘之後喘氣要求換人接手，陳村上義不容辭的接手CPR，直到救護車的到來。

由於救護人員到場後先架起「自動體外心臟除顫器」，陳村上仍持續CPR未曾中斷，等到救護人員完全接手才停，而妻子也順利聯絡上老翁的女兒，老翁隨後被送往員基搶救。

「很開心能夠救到人！」陳村上說，他從警多年學過CPR，但這還是第一次遇到緊急狀況，真正發揮所學來救人，尤其是事後他知道救活了老翁，真的非常高興，在休假時還能發揮員警天職，救人一命！

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