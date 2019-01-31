花1萬雇移工劫財 男綑綁母女拍裸照辱8小時

2019-01-31 13:51

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市丁姓塑膠工廠老闆（在押）因公司經營不善欠債，竟以1萬元為報酬，找雇用的越南籍移工共同犯案，到認識的黃婦家中搜刮財物，得手6500元，丁男離去前拍下黃婦裸照威脅不准報警，還趁機摸了黃婦一把，母女度過驚恐8小時後掙脫報案，新北地檢署今依加重強盜等罪嫌起訴丁男及外籍移工。

53歲丁男與黃婦夫妻是多年好友，知道周一至周四僅有黃婦與其女兒在家，去年11月，丁男因公司經營不善欠債，便開始謀劃這樁強盜案，先藉故向黃婦丈夫借機車，偷偷複製黃婦夫妻新北市樹林區住處鑰匙，再向雇用的越南籍移工謊稱，黃婦是他的外遇對象，要移工幫忙捆綁讓她害怕而回南部，事成即可獲得1萬元酬勞。

檢警調查，今年1月2日下午3時許，丁男與外籍移工戴上口罩、手套，到黃婦家中搜刮財物，黃婦提早返家察覺有異，兩人因不想讓被害人認出，用棉被將先後返家的母女控制在房間，丁男並以水果刀背拍打母女，恫嚇兩人不得呼叫求助或反抗，晚間8時許丁男叫外籍移工先行離開。

之後，丁男持向外籍移工借來的手機，打字與黃婦對談，要黃婦供出提款卡密碼，搶走母女6500元現金及黃婦的提款卡，晚間11時許離去前，還拉下黃婦衣褲拍攝裸照，要求不得報警否則將散布裸照，並趁機撫摸黃婦胸部、下體，事後警方循線將兩人逮捕。

丁男到案後坦承因經營失利，欠下數10萬元，且年關將近缺錢，才決定對黃婦劫財，有誠意跟對方和解道歉，搶走的6500元已轉交母女領回，並稱主動自首符合減刑條例，但檢方認為丁男由警方拘提到案，不符自首要件；外籍移工則供稱，丁男以辭退為由，逼他共同犯案。

而丁男、外籍移工另被控涉嫌猥褻黃婦女兒胸、臀、下體部分，此部分罪證不足不起訴。

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