美女名醫蔡佳芬外遇懷董座胎 判賠夫百萬確定

2019-01-28 13:27

〔記者楊國文／台北報導〕美女名醫蔡佳芬和同為台大醫師的丈夫陳克誠驚傳婚變，陳指控蔡女外遇富商徐國良，兩人發生性關係後，蔡因此懷孕、墮胎，求償600萬，一審判陳敗訴，但高等法院雖以墮胎胚胎未經DNA比對，無法逕認是和徐所有，但查出蔡女表示自蔡受胎懷孕、徐則表示願意負責等內情，可認定兩人有性行為、婚外情，改判蔡、徐應連帶賠償陳100萬元，蔡女不服聲請再審，高院再審庭判決駁回確定，即蔡、徐應連帶賠償陳100萬元。

此外，陳克誠還對蔡、徐2人提起妨害家庭告訴，但蔡否認指控，由於陳男超過6個月才提出告訴，已罹於時效，北檢已處分不起訴；蔡已和陳已協議離婚中。針對再審判決，尚無法取得蔡、陳說法。

陳克誠和蔡佳都是台大醫學系畢的學長、妹，均曾任職台大醫院醫師，陳還是外科主治醫師，蔡女是皮膚科醫師。陳指控，他與妻子於2009年8月結婚，2015年7月離婚，5個月後又再次結婚，他對妻子的情感始終如一，還攜手扶養2小孩。

陳說，擁有美國史丹福大學、加州洛杉機分校博士學位，擔任漢唐光電科技公司董事長的徐國良，明知妻子和他有婚約，卻與她交往，2016年1月中旬，2人不僅發生性關係，妻子還因此懷孕墮胎，讓他痛苦萬分，因此對妻子、徐男共求償600萬元，但北院判陳敗訴。陳不服，上訴後，改為請求蔡、徐須連帶賠償他200萬元。

高院審理時，陳提出蔡、徐兩人臉書對話內容，除顯示蔡、徐兩人互相表達愛意，及蔡到徐的住處過夜外，還有蔡出示驗孕棒向徐表示懷孕，及告訴是從徐受胎，徐獲悉，則表示願意負責，此外，蔡接受流產手術當天，也向徐告知墮胎等內容。

高院認為，雖然無法做DNA檢測，以致蔡女墮胎的胚胎雖然未必受胎自徐，但足以認定兩人踰越一般男女社交分際親密交往，且已發生性行為，考量蔡、徐兩人所為已侵害陳的配偶權益、且情節重大，逆轉改判蔡與徐須賠償100萬元。

蔡女不服，聲請再審，再審庭認定蔡女聲請再審效力及於徐男，高院再審庭認定蔡女未提出新證據，因此駁回再審，判蔡、徐應連帶賠償陳100萬元確定。

蔡女現為知名診所院長，徐國良因涉吸金2.4億元案，被北檢起訴後，遭北院判8年半，已上訴高院。

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