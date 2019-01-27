他棍棒襲警被逮交保 竟上網嗆「原本是想殺警察」

2019-01-27 12:55

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市和平西路一間民宅日前傳出火警，轄區警方前往察看向附近民宅調閱監視器畫面釐清。46歲張姓男子質疑上門的江姓員警是「假警察」，儘管江員著制服且出示證件，張卻忽然持棍棒襲警；張隨後被捕，他獲交保後又在臉書爆料公社上發文，聲稱自己有某政黨黨政是「護身符」，還嗆「我原本是想殺警察的」，警方也將針對他的言論追究恐嚇罪責。

警方調查，本月25日台北市和平西路一處民宅傳出火警，轄區萬華分局昆明街派出所24歲江姓員警獲報前往察看，並向附近民宅調閱監視器畫面欲進一步釐清是否有人縱火。

當江員向張男詢問時，張卻說穿著警察制服的江是假警察，儘管江出示證件與臂章編號供張查詢，但張忽然跑回住家拿出棍棒，跑回現場對著江員一陣猛打，導致江員下巴與雙手挫傷。張犯案後隨即跑回住家，直到支援警力趕到上門逮他，並將他依妨害公務與傷害罪嫌送辦。

警方說，張事後獲交保，想不到他又上臉書爆料公社發文，「「我知道打人就是不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺」，並附上一張某黨黨證。由於這番言論涉犯恐嚇，警方目前也將傳喚他並進一步究責。

據了解，張目前無業，與母親同住，他沒有前科，當天疑因心情不佳才將怨氣出在上門的警察身上。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/