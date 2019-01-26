以虛擬貨幣「IBCoin」為投資標的 「千蕎團隊」詐2.5億被掃

2019-01-26 16:02

〔記者邱俊福／台北報導〕以林耿宏為首的直銷「千蕎團隊」，涉嫌以市場沒有流通的虛擬貨幣「IBCoin」為投資標的，對外宣稱每顆50到100元，在他們專業團隊操作下，將會漲到10倍，甚至100倍，且成員在臉書常PO上炫富文、照片，引誘民眾詢問投資，短短一年多販售出去達500萬顆，詐得金額高達2億5000萬元，刑事局偵七大隊第三隊經長期蒐證將林嫌，以及該團隊創辦人女子林若蕎與成員等共15人查緝到案送辦，其中林嫌、林女遭檢方聲押獲准。

警方調查，林嫌目前在一家直銷公司擔任講師與經銷商工作，自稱前年10月底向中國2名友人以200萬元人民幣，購得8000萬顆的「IBCoin」，隔月陸續以無償分發或每顆1.5元的價格轉售給旗下成員，之後再由旗下成員組成「千蕎團隊」，以每顆50元至100元的價格推銷販售給民眾。

為能引誘民眾投資，成員大多先於臉書PO文炫富，自稱投資獲利甚豐，並稱目前尚有投資方案可以教人或讓人參加，藉以引誘被害人留言詢問，之後再透過臉書等通訊軟體傳訊息，宣稱有無本無風險的投資獲利方案，邀約被害人見面後，進而以投資虛擬貨幣、搭配投資直銷產品與虛擬貨幣等名義，向被害人招攬投資。

期間，除向被害人稱所投資的「IBCoin」是跟「比特幣」、「以太幣」相似的具有投資價值的虛擬貨幣，並以「有內線、有其公司團隊操盤操作、即將在國內的交易所上架、將來會漲10倍以上、等漲到一定程度後再教導怎麼賣出獲利」等言語，誘使被害人信以為真，以1顆50元至100元價格購買。

警方經查，「IBCoin」為「以太坊」智能合約所創造的「代幣」，發行量有300億個，據其發行的官網資料，創幣用途是要推廣成為成人娛樂行業的支付工具，使消費者可以持「IBCoin」於成人娛樂網站或情色產業娛樂場所消費，目前尚無成立任何公司或商業體承諾或保證此「代幣」的價值與可兌換的服務或商品，亦無任何由發行方所公布或顯示可確實兌換服務的資訊與管道，

該「代幣」只有網路上找到有零星幾個商家曾PO出宣稱可以用「IBCoin」消費的訊息，且亦非可全額消費抵扣，而是需先以現金支付4分之3以上之一定額度。目前此類型的以太坊代幣發行總計有16萬種以上，且每種代幣都可以由發行方在發行時自訂發行總數量，並一開始全歸發行方所有等情況下，要商家自發性的接受消費者以「IBCoin」支付消費款項，或民眾自發性使用「IBCoin」做為交易的媒介，因而使得「IBCoin」產生像「比特幣」、「以太幣」類似的價值，其可能性極微。

警方經長期蒐證後，日前兵分多路查緝，先後逮捕林嫌，以及該團隊林女與旗下所屬成員等共15人到案，查扣現金202萬8000元、保時捷跑車2部、賓士跑車1部，以及行動電話、交戰守則、筆記、帳冊、被害人名單等大批贓證物。

林嫌等人到案後，皆堅稱是因確實相信「IBCoin」有價值，且看好之後會漲，才推銷販售給民眾。目前警方初步清查已報案或陳述被害情事的被害人已有30多人，訊後依詐欺、組織等罪嫌送辦。

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