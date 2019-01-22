半夜敲打噪音擾鄰 毒蟲家中被逮

2019-01-22 16:35

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名27歲陳姓男子昨晚因不斷敲打牆壁發出聲響，導致附近鄰居不堪其擾報案妨礙安寧，永康警方抵達現場後，發現陳男床頭竟擺放不少毒品，包括第二、三級混合新興毒品、K他命毒品咖啡包及K他命等，陳男尿篩也有毒品反應，全案訊後依法送辦。

永康警方表示，陳男昨深夜為裝潢家中電視櫃，不斷敲打牆壁，發出巨大聲響，導致附近鄰居相當困擾，打電話報警，員警抵達現場時，仍可聽到敲打聲，趕緊上前敲門查看；員警一踏進屋內，就聞到房內疑有毒品的異味，隨後更發現陳男床頭邊擺滿許多毒品、毒品咖啡包等。

警方趕緊喝令陳男別動，並勸其交出毒品，陳男自知人贓俱獲，乖乖交出第2、3級新興毒品MDMA混合包4包、K他命毒品咖啡包及K他命毒品各1包等，帶回派出所調查時，陳男坦承持有毒品，尿液初篩則呈第三級毒品陽性反應，全案訊後依法送辦。

警方提醒，市面上很多新興毒品會透過新潮的包裝，吸引年輕人嘗試，更讓家屬一時難以察覺，呼籲民眾切勿因一時好奇而誤入歧途，家長也要多加留意與關心。

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