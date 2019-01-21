獨家》史上最大越南旅客脫團案 破案關鍵照片曝光！

2019-01-21 22:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方協助追捕觀宏專案史上最大越南旅客脫團案，扮演關鍵角色，過濾出主嫌鄭男及梅女、阮女，以及運送人蛇4輛車的顏姓、陳姓及范姓車主，主嫌鄭男收押後供出女領隊梅氏，她雖是第一團脫逃帶團領隊，但到案辯稱，否認勾結人蛇集團。

梅氏到案供稱，去年底脫團的4團越南旅客，她帶的是第1團共23人，去年12月21日入境來台，前往南投某農場旅遊時，脫逃5人，後面行程陸續脫團跑光，只剩下她1人，這一團是由越南某「金」字旅行團找她洽談接團，否認是人蛇集團成員。

梅女供稱平日接團當領隊外，還有兼差「買賣機票」賺差價，另跑單幫到越南買食品、飾品回台網拍，否認是人蛇集團成員。

脫團被抓回籠的越南旅客供出，他們都想冒險來台打工，越南蛇頭曾接觸他們，每人收取1700美元，幾乎是他們一年的收入。

警方透露史上最大宗觀宏脫團案，破案關鍵是一名領隊機警拍下接送人蛇的車子，警方以車追人，查出顏姓、陳姓、范姓車主，他們到案供稱受託主嫌鄭男，開車接運近20名人蛇越南旅客，辯稱不知情，也否認是人蛇集團成員，被警方一併函送法辦。

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