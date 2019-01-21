肉圓爸7萬元交保 面對媒體僅說「不好意思」

2019-01-21 17:56

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署檢察官今日（21）下午傳喚「肉圓沒加辣事件」涉嫌傷害罪的肉圓爸到庭，訊後以傷害罪嫌，諭知7萬元交保；肉圓爸在律師協助下，辦完交保程序後，面對媒體詢問，他低調沒有多作發言，僅說了一句「不好意思」。

42歲林姓男子因兒子買肉圓沒加辣對妻小家暴，還爆出他早有打小孩紀錄，由於家暴影片曝光，引起民眾氣憤，蘆洲警方已於1月14日以肉圓爸涉犯傷害等罪嫌，函送新北地檢署偵辦。

新北檢分案後，交由婦幼專組檢察官偵辦，檢方除與新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心聯繫外，上週五已傳喚被害人到庭詳細訊問，今（21）日下午再傳喚「肉圓爸」到庭說明，以釐清案情。

檢察官訊問後，認為「肉圓爸」涉犯傷害罪嫌，諭知以7萬元交保；林辦完交保程序後，面對媒體詢問：「有沒有什麼話想對兒子說？」等問題，他低調沒多作發言，僅說了一句：「不好意思」。

此外，「肉圓媽」也於上週四在律師陳振瑋、陳芃諭陪同下，以不堪同居虐待等理由訴離及聲請通常保護令，並爭取小孩監護權與夫妻財產分配，並發表聲明反駁丈夫關於「每月給7萬元私用、常出國」等說法，隔日並與兒子到新北地檢署接受詢問。

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