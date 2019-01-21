見夫繼承房產 越妻騙簽委託書賣屋得手280萬挨告

2019-01-21 13:48

〔記者吳昇儒／基隆報導〕越南籍婦人黎氏點與郭姓男子兩人為夫妻關係，2011年郭男繼承一處房產後，黎妻心起貪念，趁著丈夫拜託自己找仲介的名義，騙他簽下委託書，等房子要過戶時，再騙取權狀，讓郭男誤以為是房仲要求。房屋賣出後，黎婦竟將280萬收進口袋，丈夫才知被騙怒而提告。基隆地檢署近日偵結，依涉犯侵占罪嫌將黎婦起訴。

檢警調查，黎婦取得280萬後，拿部分款項清還私人債務，接著就將錢挪用到越南購地，未將款項交付給丈夫。

黎婦到案後向檢察官表示，確實有拿280萬，並將部分拿去還債，擔心丈夫會把剩下的錢拿去賭博，才會將錢拿走。郭男則向檢察官說，當時只有請她代售房屋，並未同意她將款項取走。

負責辦理房屋買賣的葉姓代書向檢警指出，確實有辦理該屋買賣過戶事宜，當時都是黎婦負責接洽，沒看過郭男出面，當時心想兩人是夫妻關係，才會將價金交付給黎婦。

檢察官認為，黎婦受丈夫委託賣屋，但卻自行侵占賣屋的280萬元，依法將她起訴。

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