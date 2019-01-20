遭父執輩同事玷辱一度輕生 9年後她勇敢站出來控訴

2019-01-20 23:46

〔記者吳政峰／台北報導〕國道收費員小婕（化名）2008年間與父執輩的鄭姓同事聚餐，不勝酒力失去意識，醒來驚見衣服反穿、下體紅腫、身體多處瘀青，懷疑遭到性侵，但懼於消息曝光影響名譽，始終保持沉默，一度想自盡了事，9年後，在醫師與社工的鼓勵下，她「不想背著它一輩子」，決定勇敢站出來提告。

2008年11月間，小婕（30歲）到楊梅收費站找程姓閨密兼同事用餐，邀請路過的鄭男（50歲）加入，三人一同吃飯喝高粱酒，後因食物沒了，程女離席去買滷味，鄭男見有機可乘，把喝到泥醉的小婕拉到後方的宿舍上下其手。

過了半小時，程女返回餐廳未見小婕與鄭男，剛好鄭妻也來找老公，兩人便一同查找，惟鄭妻只找了一下，就獨自把老公的腳踏車牽回家，程女則在電腦室的門口發現衣衫不整、衣服反穿、意識不清的小婕，趕緊扶她回宿舍休息。

隔日醒來，小婕盥洗時察覺下體疼痛紅腫、身上多處瘀青，懷疑遭到性侵，但腦子只有遭到鄭男壓住及程女攙扶爬樓梯的記憶，對於期間到底發生什麼事情則完全沒有印象，只好到醫院接受檢查，檢驗結果下體確有遭到侵入，讓她崩潰。

惟收費員的圈子很小，小婕擔心事情曝光會被同事指指點點，不敢提告，情緒低落，覺得自己很髒，不得不向精神科醫師求助，指「酒後被父執輩強暴」，而後還因此住院，甚至試圖自盡，生活變調。

在醫師與社工的引導鼓勵下，加上收費站已廢除，9年後，小婕認為無須再在意他人觀感，也不想一輩子背著這件事，決定站出來控訴鄭男惡行，未料，鄭男雖承認揉她的下體，卻反駁是「情不自禁兩廂情願的一夜情」。

高院調閱小婕的就醫紀錄，發現案發後，她確實曾到醫院驗傷與驗性病，且精神科醫師的病例也載明她自稱遭到性侵，足證當時的性行為並非兩廂情願；而鄭男自稱對小婕無好感，而小婕也說對年長的有婦之夫沒興趣，兩人怎麼可能發生親密關係？

不過高院指出，小婕當時驗傷未保留DNA，也不記得遭到鄭男強制性交的過程，因此依現在的客觀證據，只能依強制猥褻罪判刑1年；全案可上訴。

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