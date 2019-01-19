獨家》被控「打」律師 幼兒園老闆嗆反告誣告求償5千萬

2019-01-19 21:47

〔記者黃美珠、王駿杰／新竹報導〕新竹縣幼兒園業者張定福被控，昨天涉嫌在開庭後出手毆打對造委任的律師謝明訓，遭謝明訓按鈴控告；張定福今天下午以「惡人先告狀、謝律師該受天譴」的嚴厲字眼發出聲明說，謝明訓因他園內5歲孩童間可能發生的推擠狀況，以一方背部瘀傷為由，在傷者家長已無意訴訟下，疑似先阻撓和解，再堅持要告另名5歲孩童，他一時情緒失控，才會出手撥掉對方眼鏡，但無毆打、掌摑耳光等行為，回神後就立刻代為撿起並道歉，再無其他不法舉動。他將反告謝明訓誣告、妨害名譽，求償幼兒園商譽損失5000萬元！

律師謝明訓也回擊說，張定福發出的聲明內容皆不是事實，將對此提出法律訴訟。

張定福的聲明稿總共有2個版本，原版本是以「惡人先告狀、黑心律師該受天譴」為題，指控他為了伸張正義，對台灣司法界極少部分無良律師的「訟棍」行徑，他決定要公布整起事件的來龍去脈。受訪結束後，他更新、拿掉原文中「訟棍」、「黑心律師」等字眼，都改用「謝律師」或「這名律師」取代。

張定福受訪時說，這場幼兒園老闆跟律師的紛爭，起因於去年8月1日到3日，有個5歲小女童到他的幼兒園試讀，第3天回家後，女童媽媽疑似發現女兒身上有輕微瘀傷，一口咬定是園方老師所造成，隨即報案。

他為了釐清真相並保護老師，隔日即向縣府教育處通報，教育處於去年父親節當天派員到園勘驗監視系統，但完全找不出有老師對幼兒施暴或小朋友之間推擠的畫面和證據，因此結案。

張定福說，女童家長為此委任謝明訓告他和彭姓女老師，他則申請公所的調解，但2次對方都缺席。

他指控謝明訓，去年9月11日偵查庭中就跟委任人簽下和解同意書，不料這名「謝律師」竟為了賺取日後出庭費和訴訟費，在和解前夕又拒絕出庭和解，事隔4個多月，還單獨再告彭老師。

張定福說，昨天偵查庭，謝律師改口說，造成女童受傷的是另名5歲男童推擠之故。「這名謝律師要對一個5歲的小男生提告，這還有天理嗎？這名律師不該遭受天譴嗎？」

他說，昨天庭後見謝律師跟女童父親站在檢方大門討論，他為此上前質問謝明訓「這樣的黑心錢你賺得下去？」因見謝明訓傲慢、不屑的眼神，才一時失控出手撥掉對方的眼鏡，但隨即撿起眼鏡還謝明訓，也馬上說sorry，並沒有踩眼鏡，謝明訓座車的狀況跟他更無關係，不能任意栽贓！

張定福強調，他去年初次接觸謝明訓時，是曾說自己是議長張鎮榮的助理，但前天在竹檢門口根本沒提過，更遑論嗆謝「我還有件殺人案，你要不要辦？」

對於議長張鎮榮否認他是助理一事，張定福說，他是去年8月左右，因為支持、肯定張鎮榮，才自願當不支薪的助理，純粹是想替議長分擔服務鄉親的重擔且幫忙輔選，不過為時不長，只有短短3、4個月，議長應該是工作繁忙，忘了登錄、也忘了這件事，但他自認絕對經得起檢驗。

議長張鎮榮說，他去年就接獲檢舉說，張男在外自稱是他的助理，其新豐服務處主任許秋榮爲此曾警告過對方。他的助理們，包含在議長室的都有建檔備查，張男行為實在離譜。

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