幼兒園園長挨告 竟在地檢署門口打律師

2019-01-18 20:41

［記者洪美秀／新竹報導］新竹檢察署門口今天發生律師遭人摑掌及破壞座車的暴力事件，新竹地檢署也確認此事，指出一名涉及訴訟案件的幼兒園園長事先躲在地檢署附近，等當事人與委任律師走出來時，便動手掌摑，還踩壞律師的眼鏡；對此，被害律師已按鈴申告，捍衛律師尊嚴。

謝姓被害律師指出，他是陪同當事人出庭，結束後走出地檢署、並逗留在門口討論時，訴訟對造的張姓幼兒園園長便上前說：「我這裡還有件殺人案，你要不要辦？！」接著便揮手打向謝律師的頭臉部，見其眼鏡掉在地上，還用腳猛踩，導致眼鏡斷折碎裂，接著若無其事離開。

被害律師對此，已決定對張姓園長提出傷害、恐嚇、毀損告訴；謝姓被害律師說，在驗傷後走到停車場，又發現座車左右兩側後照鏡都遭蓄意反折、敲破毀損，懷疑也是遭人挾怨報復。

謝姓律師認為律師是高風險職業，也屢傳律師遭暴力相向，前年還發生受理離婚訴訟的律師，遭對方挾怨惡意開車撞死慘案，如果律師安全都無法受到保障、導致地檢署成為險地，要如何為當事人爭取權益？因此他決定提告，絕不妥協。

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