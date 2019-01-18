幼兒園園長挨告 竟在地檢署門口打律師

2019-01-18 20:41

［記者洪美秀／新竹報導］新竹檢察署門口今天發生律師遭人摑掌及破壞座車的暴力事件，新竹地檢署也確認此事，指出一名涉及訴訟案件的幼兒園園長事先躲在地檢署附近，等當事人與委任律師走出來時，便動手掌摑，還踩壞律師的眼鏡；對此，被害律師已按鈴申告，捍衛律師尊嚴。

謝姓被害律師指出，他是陪同當事人出庭，結束後走出地檢署、並逗留在門口討論時，訴訟對造的張姓幼兒園園長便上前說：「我這裡還有件殺人案，你要不要辦？！」接著便揮手打向謝律師的頭臉部，見其眼鏡掉在地上，還用腳猛踩，導致眼鏡斷折碎裂，接著若無其事離開。

被害律師對此，已決定對張姓園長提出傷害、恐嚇、毀損告訴；謝姓被害律師說，在驗傷後走到停車場，又發現座車左右兩側後照鏡都遭蓄意反折、敲破毀損，懷疑也是遭人挾怨報復。

謝姓律師認為律師是高風險職業，也屢傳律師遭暴力相向，前年還發生受理離婚訴訟的律師，遭對方挾怨惡意開車撞死慘案，如果律師安全都無法受到保障、導致地檢署成為險地，要如何為當事人爭取權益？因此他決定提告，絕不妥協。

  • 新竹地檢署今天發生謝姓律師遭訴訟對造人張姓園長摑掌及踩壞眼鏡等暴力對待，同時座車的後照鏡也被破壞，為捍衛律師權益，將提告捍衛司法與律師尊嚴。（記者洪美秀翻攝）

    新竹地檢署今天發生謝姓律師遭訴訟對造人張姓園長摑掌及踩壞眼鏡等暴力對待，同時座車的後照鏡也被破壞，為捍衛律師權益，將提告捍衛司法與律師尊嚴。（記者洪美秀翻攝）

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