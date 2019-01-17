警方演練神佛舞獅團搶銀行 員警竟真的中彈！

2019-01-17 11:35

〔記者湯世名／彰化報導〕有員警中彈？農曆春節前夕，彰化警分局今天在銀行防搶演練中大搞創意，由員警扮演歹徒，戴上大頭佛面具率舞獅團進入台中商業銀行花壇分行，模擬「歹徒」製造迎財神假象，趁行員降低戒心時亮槍高呼：「搶劫！」聲光效果十足，警方據報趕抵現場與歹徒發生槍戰，不過演練過程中，假槍發射出的漆彈竟真的擊中員警手掌瞬間紅腫，圍觀民眾直呼：「好辛苦！」

演練開始，4名歹徒乘車抵達台中商銀花壇分行前，其中1名歹徒在車內接應，彰化警分局偵查隊偵查佐蘇泰育扮演大頭佛，率領兩名扮演同夥的員警，一路蹦蹦跳跳進入台中商銀花壇分行，一片喜氣洋洋，警衛不疑有他放行進入。

忽然間，戴著大頭佛面具的歹徒亮槍高喊：「搶劫，通通不要動！」原本耍弄獅頭的2名歹徒也從獅頭口中放下「我要搶劫」的紅色卷軸，持刀喝令行員交付現鈔100萬元。

行員佯裝配合指示，暗地按下警鈴，彰化警分局偵查隊、花壇分駐所等單位立即出動大批員警趕抵現場，警匪爆發槍戰，大頭佛搶匪被擊傷，警方以優勢警力將歹徒制伏，化解危機。不過1名員警在雙方互射漆彈槍時手掌被彈藥擊中，當場紅腫，但仍盡責把過程演練完畢。

彰化警分局副分局長徐方谷指出，為維護春節治安穩定，演練偵查隊、派出所攔截圍捕及鑑識人員採證，提升應變能力，提醒金融機構、銀樓、當鋪等大量財物處所，加強防盜設備及內部訓練，若發生強盜、搶奪案，依標準流程冷靜應付歹徒，迅速通報警方。

這場金融機構防搶演練吸引不少民眾圍觀、錄影，有民眾大讚說，歷年來農曆年前全台各地警方都在辦理銀行防搶演練，幾乎都千篇一律是歹徒衝入銀行亮槍行搶，然後被警方制伏，近年來警方無不絞盡腦汁加入特殊劇情與創意，這場演練以歹徒假扮神佛與舞獅團行搶，過程逼真吸睛，絕對是今年全國最有創意的防搶演練！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/