最新版「反媒體壟斷法」草案出爐 「媒金分離」不溯及既往

2019-01-16 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊委員會（NCC）在今天（1月16日）通過「媒體多元維護與壟斷防制法」（通稱「反媒體壟斷法」）的草案，本次草案保留「媒金分離」精神，但不設同一集團擁有新聞、財經頻道上限，另外也針對媒體併購設下紅線，其中包括限制訂戶數占全國總訂戶數20%以上的媒體進行事業整合；不過對於目前金融機構持有媒體10%以上之已發行股份，並獲得媒體直接、間接掌控其人事、財務、業務者，本次草案將「不溯及既往」。

綜合媒體報導，NCC表示，新版草案共7章41條，核心在於保障社會言論的多元性，針對備受外界關注的媒體併購部分，草案分為「紅線區」以及「黃線區」；明文禁止的「紅線區」共有4類型併購案，分別為「1、市占率20%以上的有線電視系統，併購無線、全國性廣播與報紙，或經營新聞及財經頻道」、「2、為無線電視之間的整併」、「3、整合後的媒體市占率達1/3以上者」、「4、則為同一事業及其關係人，整合有線電視系統、無線電視、全國性廣播、新聞及財經頻道、全國性日報及頻道代理商，超過3項者」

而針對跨媒體併購未達《反媒體壟斷法》之「紅線」規定者，也將在「黃線區」設置16項審酌標準，分別為「國家安全、言論自由、新聞專業自主性、內部多元、公眾視聽權益之維護、公眾媒體近用權、對公眾意見之影響、資訊來源之多元性、經營效率之提升、市場集中度及公平競爭、公民參與公共事務之監督，以及媒體經營者之公共責任及利益衝突迴避原則」等事項。

另外針對影響力越來越大的網路媒體，NCC指出，未來在進行相關併購案審查時，會研判該網媒是否有出現言論集中化的現象；而避免金融集團運用優勢資金壟斷新聞言論，本次草案也納入「媒金分離」條款，但「不溯及既往」；該草案之後會送進行政院進行審查，最快將排入立法院下個會期審查。

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