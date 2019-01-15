賞瀑布失足父子斷崖 女遊客墜百米身亡

2019-01-15 14:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山八通關古道近午傳出55歲陳姓女遊客，在父子斷崖附近墜谷，經南投消防局出動人員搜救，下午1點多於在深逾百米的山谷，發現陳女，惟頭骨破裂傷勢嚴重，已不幸身亡。

消防局指出，接獲墜谷通報後，隨即派出2路人員從步道與溪谷同步搜索，在將近下午1點時，步道人員垂降山谷，率先發現陳女鞋子，之後就在步道下方深逾百米的山谷，發現陳女遺體。

搜救人員礙於山谷地形險惡，將先以繩索固定緩慢降至溪谷，再以人力揹負方式，接力搬運下山。

消防局表示，女遊客是今天從彰化前來，一行16人原本要從八通關古道前往雲龍瀑布，成員中的陳女，卻在父子斷崖疑似失足，最後因傷重不幸身亡。

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