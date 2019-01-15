驚！曳引車追撞大貨車 木材從高架道路砸落

2019-01-15 14:27

〔記者歐素美／台中報導〕今天上午11點10左右，西濱快速道路155公里處梧棲段，發生曳引車追撞大貨車意外，造成大貨車上的木材滾落平面道路，幸未傷及無辜人車，曳引車及大貨車司機經送醫，僅頭部或頸部等輕微擦挫傷，無大礙，木材等障礙物也於下午1點半排除，恢復正常交通。

警方調查指出，趙姓男子（41歲 ）今天上午11點多駕駛大貨車載運木材，行駛至西濱快速道路北上155公里處，發現車上的木材未綑綁好，就將車暫時停在路肩，準備下車綑好再上路，不料，駕駛曳引車的李男（56歲）未注意車前狀況，不慎擦撞大貨車，致大貨車撞擊護欄，車上的木材也被撞飛，多根木材從兩、三層樓高的高架道路飛落平面的港埠路慢車道，幸車禍時平面道路並無人車行經被砸，但後方車輛駕駛見狀都嚇了一大跳。

車禍發生後，曳引車駕駛李男及大貨車駕駛趙男分別被送往童綜合醫院就醫，趙男頭部受傷，李男則頸部及右膝受傷，但兩人皆輕傷，就醫檢查包紮後即出院。

警方指出，兩名駕駛皆未酒駕，車禍現場交通一度受阻，但在下午1點半即排除掉落的木材等障礙，恢復正常交通，車禍肇事責任則將進一步由相關單位鑑定釐清。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/