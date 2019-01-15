淚控前男友侵占千萬元「太可惡了」 高院再判菲姐敗訴

2019-01-15 12:01

〔記者楊國文／台北報導〕「鍋具女王」菲姐（本名甘玉惠）多年前與同居35年的男友丁洋機決裂，曾怒控把她打拚40年做起來的冠彣公司奪走，雙方衍生多起官司，其中菲姐指控丁洋機侵吞她多年應得的股息、紅利約千萬元，一審判她敗訴，上訴後，菲姐庭訊哽咽批評丁「太可惡了」，呼籲丁要有良心，趕快出面解決，高等法院認定未分配盈餘仍保留在冠彣公司，菲姐權益未受損，判她敗訴；可上訴。

高院判決指出，冠彣公司雖自1988年以來未依照公司法相關規定，於每會計年度終了，由董事會編造盈餘分派的議案表冊，於股東會開會30日前交監察人查核後，再提出到股東會請求承認，但這只是菲姐的權利未獲得具體實現的結果而已，在未經依公司法規定程序決議分派盈餘以前，盈餘分派請求權屬於期待權，不得對公司請求給付。而且，未分配盈餘仍保留在冠彣公司，有股東身分的菲姐可受分配獲利的權利亦未被侵害，因此她請求丁男損害賠償，乃無理由。

68歲的菲姐指控，自1988年起就是冠彣公司的股東，但她從未收到冠彣公司分派的股息、紅利，丁洋機身為冠彣公司的負責人有怠忽職守而侵害其權益，讓她受到約千萬元的損害。不過，一審認為，冠彣從未召開股東會決定分配盈餘，如使菲姐是股東，也無權請求分發股利，前年判她敗訴。菲姐不服，上訴高等法院。

之前，菲姐一審敗訴後，曾聲請假扣押冠彣、丁男相關資產，高院今年3月已裁准假扣押、查封冠彣及丁男個人名下三處房產。

高院開庭時，丁洋機的律師主張，股東只能請求公司召開股東會分派盈餘，此和已經確認分派盈餘而被侵害的情形是不同的。

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