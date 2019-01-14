識貨竊賊想加菜 竟偷9隻龍蝦藏身上

2019-01-14 13:34

〔記者王冠仁／台北報導〕52歲鄧姓男子日前闖入台北市一家茶葉行，偷走價值約15萬元的茶壺與茶葉，被警方鎖定；警方明查暗訪，分析出他出沒範圍昨晚埋伏逮人。想不到，鄧被逮時身上竟然有9隻偷來的活龍蝦，原來他剛到海鮮餐廳行竊，還聲稱龍蝦偷來「要自己吃的」。

警方調查，去年12月，台北市龍江路一家茶葉行遭竊賊行竊，店家損失價值約15萬元的茶壺與茶葉；除此之外，周邊至少也有5間商家遭竊賊洗劫，竊賊除了偷現金外，也鎖定高單價商品行竊。

警方調閱監視器畫面追查，發現竊嫌犯案時都戴有口罩、頭套、鴨舌帽，並以腳踏車作為代步工具，沿途還會變裝躲避查緝；竊嫌大多由店家後方的防火巷侵入，再進一步破壞鐵窗進入行竊。

員警根據店家受害時間、地點，分析出竊嫌可能出沒範圍，今天凌晨2點多在台北市昌隆公園附近埋伏，沒多久果然逮到涉嫌犯下這些竊案的鄧姓男子。

鄧當時身上除了帶著板手、螺絲起子等犯案工具外，身上塑膠袋內竟然還有剛從海鮮餐廳偷回來、仍活跳跳的9隻活龍蝦。鄧聲稱，偷龍蝦是要自己吃的，之前偷來的贓物都藏在一處廢棄倉庫，警方最後將他依竊盜罪嫌送辦。

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