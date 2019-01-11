飛快提走一桶水 8旬菜農挨告

2019-01-11 22:19

〔記者王捷／台南報導〕謝姓民眾家門口的水龍頭沒鎖，經常聽到門外有水聲，懷疑有人偷水，他買了行車紀錄器來抓偷水賊，某天聽到水聲後，立刻抓著行車紀錄器往外衝，發現80歲郭姓阿伯拿著桶子在偷裝水，郭翁飛快提起水桶，開小貨車離開，謝男一狀告上警所，不過，他只希望警方能告誡郭翁不要再做這種事，檢方也認為是微罪，做出職權不起訴處分。

80多歲的郭翁是郊區菜農，不定期會開著小貨卡到市場送菜，他自稱經過市區時，看到謝家門口有水龍頭，就拿起車上桶子裝水，想回家澆菜，卻被謝男撞見，他很不好意思，因此提著水桶趕快離開。

50多歲的謝男說，他在家偶爾會聽到門外有水聲，但探頭常常看不到偷水賊，有點生氣，雖然一個月的水費可能不會被偷到10元，但長期累積下來很可觀，所以買了行車紀錄器打算來抓賊。

警方受理後，傳郭翁到警所說明，他直說很抱歉，供稱大約偷了1.2公升，一桶水已經拿去澆菜，希望謝男能原諒他。謝男也不願追訴，只希望郭翁下次不要再偷水。檢方認為郭翁所犯微罪，做出職務不起訴處分。

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