法官准了！婆婆太強勢 媳婦抱家族長孫回娘家撫養

夫妻失和，太太把剛出生不久的幼兒抱回娘家撫養。（情境照）

2024/04/07 13:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對男女，交往5年，女方懷有雙方愛的結晶，兩人「奉子成婚」，婚後太太跟公婆住一起，發現婆婆頗為強勢，先生如「媽寶」，對媽媽的話言聽計從，太太一肚子委曲，先生不僅無法為她排解，還經常聯合婆婆用言語暴力對待她。小孩出生約5個月，太太索性帶著孩子回娘家，太太再以婚姻已生重大破綻為由，提起離婚訴訟，獲得勝訴。但小孩該由誰擔任主要照顧人，雙方在法庭上針鋒相對。最後法官判給太太。

這起離婚官司，太太獲得勝訴，主因在於嚴重的婆媳問題，被夾在中間的先生，未能體會太太的心理感受，一眛向法官說「一切情節都是太太自己掰，她就是只想回娘家住」，而法官委由家事調查官到雙方家裡調查，確認婆婆在家中的地位較為強勢，其對媳婦的描述大都屬於負面。先生在面臨不相稱的婆媳關係又沒有打算積極解決，因此判太太勝訴。

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家事調查官也做成孩子應由父母雙方共同監護，但主要照顧者交給媽媽較能符合孩子的利益的建議，但最後裁定權仍要交給法官。

該名孩子出生不久就被媽媽抱回娘家撫養，但他是夫家的長孫，男方家族傾全力奪回主要撫養權，包括先生換到離家更近、薪水更優渥的一間科技公司上班，先生、阿公、阿媽先後參加4次親職教育，先生更買了一棟全新的預售屋，展現安置家人的決心。

太太表示，孩子出生都是由她照顧，她是因為受不了婆婆的言語霸凌才帶著孩子回娘家，她當時是為了獲得喘息才回娘家休養，但先生卻傳LINE「我們一刀兩斷」、「雙方戶政事務所見面」等語威脅她回夫家，她一度回夫家，但先生卻用暴力威脅，她擔心孩子的安危才再回娘家。先生後來還傳LINE「我不會探視，好好照顧我們陳家的長孫，17年長長久久」。

先生向法官說，那是雙方衝突的言語，其實他非常在乎孩子，他手機和電腦存滿跟孩互動的照片或影像。

他對於家事調查官做成的建議（媽媽適合擔任主要照顧者）不以為然，就是因為在乎孩子，他多次前往探視，人已經到樓下了，都被太太拒絕。明明是太太把孩子先抱回娘家，再拒絕夫家的探視，親子權是雙方共有，天下哪有「先搶先贏」這道理。

承審的法官表示，夫妻爭吵，太太帶著襁褓幼兒返回娘家，並沒有違反常理，這可從先生在太太回娘家還傳簡訊「我願意放棄一切，監護、扶養、探視，如果妳OK，我們戶政所見」，可見太太攜子而行，夫家並沒有意見，自無「先搶先贏」的道理。

最後法官判定孩子由父母雙方共同監護，但媽媽是主要照顧者，媽媽每月要付9000元的撫養費，爸爸也有合法的探視權。

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