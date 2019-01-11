嚴重交通事故頻傳 苗警加強機動式取締

2019-01-11 15:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗警分局轄區近日接連發生嚴重交通事故，警方除邀集交通主管單位現場會勘改善道路工程，並將進入社區實施交通安全宣導，和針對轄內台13線、苗140線、台6線、119甲線沿山道等道路寬敞筆直、車速易過快、易肇事路段，規劃機動式測速相機加強超速取締勤務。

苗栗警分局表示，對於交通事故防制，將以「3E，教育（Education）、工程（Engineering）、 執法（Enforcement）」方式全力防制事故，分局除了原設在12處的易肇事路段、路口的固定式違規照機外，也將根據前1、2個月肇事高事故路段及分析結果，進行滾動式檢討，不定時更換地點在易肇事地點加強取締。

警分局表示，尤其台13線頭屋段、銅鑼段、三義段，140線鯉魚段，台6線至公路段，119甲線沿山道段等道路寬敞筆直、車速易過快、易肇事路段，更是執法重點路段。

警分局表示，根據道路交通管理處罰條例，一般超速可罰1200～2400元，嚴重超速則加重處罰6000～2萬4000元並扣車牌，希望用路人遵守交通規則與限速規定。

警分局長江建宏呼籲駕駛人遵守道路速限規定，除避免超速受罰導致荷包失血，減速慢行才是安全回家最佳的保障，所謂「交通安全，人人有責」，交通事故造成的傷害是一輩子無法磨滅的痛，相信只要每個人都能確實遵守交通安全守則，大家都能快快樂樂的出門，平平安安的回家。

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