孝子悲歌！疑用同一棉繩...先送走病父 再吊死自己

2019-01-11 14:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區發生人倫悲劇！55歲吳姓男子疑因照顧85歲病父壓力大，自己也飽受病痛之苦，疑在車內勒死父親後，用同一棉繩在高屏溪舊鐵橋上吊身亡，他遺書上寫：「所有罪責我來承擔，我抗（扛）。」

吳家家屬昨天傍晚前往吳男大樹區住家探望父子2人，看到桌上留有一張紙條寫著：「父親我帶走了，所有罪責我來承擔，我抗（扛）。」直覺大事不妙，夜間6時30分前往仁武警分局大樹派出所報警。

正當警方通報協尋，半小時後在大樹區舊鐵橋濕地公園運動民眾發現，有人在舊鐵橋天空步道上吊，遺體懸吊半空中相當懾人，警方及消防人員救下後，確認上吊男子氣絕多時，因其外型與吳家家屬描述相當，經通知指認身分無誤，家屬同時驚呼：「我爸爸呢？」

經擴大搜索，在濕地公園停車場找到吳男座車，85歲吳父倒臥後車座身亡，脖子上有明顯勒痕。檢警今天相驗，吳家父子身上沒有明顯外傷，從遺體發黑程度研判已死亡一段時間，正釐清真正死因。

警方調查，吳父育有2子2女，晚年為攝護腺肥大、高血壓所苦，而排行老三、未婚的吳男原本從事水泥工，後因眼疾、膝蓋退化無法工作，他不忍將父親送到安養院，因而負起照顧父親責任，住在附近的家屬不時前往探視及接濟。

吳家家屬向警方表示，吳男相當客氣，有時要拿錢給他，他都會以身上還有錢婉拒；在鄰人眼中，吳男非常孝順，訝異會發生憾事。

警方沒有在車上找到勒斃吳父繩索，懷疑他以同一棉繩勒死父親後，再到舊鐵橋上把棉繩綁在枕木上自縊，死意甚堅。

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