人倫悲劇！男子疑勒死病父 懸吊高屏溪舊鐵橋身亡

2019-01-11 05:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大樹區發生人倫悲劇！55歲吳姓男子疑因照顧85歲父父壓力大，且不忍他身受病痛之苦，留下遺書後，獨自載父親出門，疑在車內勒死父親後，自己在高屏溪舊鐵橋上吊身亡，他遺書上寫：「所有責任我來抗（扛）。」

一名前往高屏溪舊鐵橋運動民眾昨天夜間近7時，發現有人在高屏舊鐵橋上上吊，猶如吊在半空中，驚嚇之餘報警，消防人員救下時已明顯氣絕。

仁武警分局員警趕赴吳家調查，家人驚訝表示他載父親出門後，音訊全無，警方會同吳家人前往案發現場附近，在濕地公園找到吳的座車，而其父親橫屍車內，脖子有道明顯勒痕，初勘2人死亡一段時間。

警方在吳男房間找到遺書，寫著：「父親我帶走了，所有責任我來抗（扛）。」檢警今天將複驗釐清2人死因。

鄰居指出，吳父因病痛所苦，必須復健，吳男不忍將父親送到養老院，沒想到會發生憾事。

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