破壞電子腳鐐逃跑性侵犯竄逃北部地區 臉書和通緝照差很大

2019-01-11 11:50

〔記者邱俊福／台北報導〕性侵害假釋犯25歲潘俊皓，涉嫌剪斷電子腳鐐後，警方即開始展開佈線偵查，刑事局並將潘嫌列為通緝追追追，緊急查緝對象，全面查緝潘男到案，據了解，警方目前已掌握潘男行蹤在北部地區，全力緝捕中。

刑事局表示，潘嫌因與未滿14歲女子性交罪，經法院判處有期徒刑6月確定，由於潘嫌另涉多起竊盜、恐嚇等案件入監執行，雖於去年6月底假釋出獄，惟屬於高再犯風險族群，因此經配置科技設備監控（即俗稱電子腳鐐）。

潘姓假釋犯出獄後，回到戶籍地台東居住，10日地檢署發現假釋犯剪斷電子腳鐐。

刑事局表示，為維護民眾安全，避免潘嫌再次犯罪，警方獲通報潘嫌脫逃後，已立即展開追查，分析潘嫌可能逃亡或藏匿地點，全力進行偵查逮捕作為，而潘員破壞電子腳鐐後，等於放棄假釋自由，除已遭到檢方立即發佈通緝外，將遭到撤銷假釋。

刑事局已分析潘嫌資料與犯罪地點，並動員全力查緝潘嫌，民眾如發現潘嫌可能蹤跡，請務必立即通報警方查處，發揮警民合作力量，儘速將性侵之狼查緝到案。

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