「酒駕地獄！」 彰警白天突襲酒測捲土重來

2019-01-09 08:51

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局前年首度將夜間酒測勤務改到白天，虛虛實實結果，有駕駛人白天酒駕被攔查時傻眼說：「哪時候改白天抓酒駕的？」 兩年來白天酒測共取締57件，其中有33件依共共危險罪移送法辦，由於效果奇佳，這項「突襲式」酒測於今年尾牙熱季捲土重來，將於近期內選定某日全縣同步白天酒測，以不按理出牌方式讓酒駕降至最低。

彰化縣警局前年首度將酒測重點時間從晚間改到大白天實施，單日在全縣60處執行取締酒駕專案，4個小時內共取締酒駕違規21件，其中11件依公共危險罪嫌移送法辦；去年再度實施，大白天更取締36件酒駕，其中22件依公共危險罪嫌移送法辦，連兩年實施白天抓酒測，大白天喝酒被查獲的駕駛人都直呼：「倒楣！」還有人納悶說：「酒測哪時候改到白天的？」

由於連續兩年白天酒測效果相當好，彰化縣警方決定白天酒測勤務於今年尾牙熱季「捲土重來」，但是實施日期保密，警方僅表示將於近期內實施，實施時間在尾牙宴的中午過後，全縣同步在相關大型餐廳、知名小吃店等易飲酒的場所附近，以及包括省道台61線西濱快速道路、74甲線東外環道等重要道路匝道實施。

民眾對於警方即將實施白天突襲酒測普遍表示肯定與支持，有民眾認為絕對可以遏止酒駕歪風，更可因此減少酒駕肇事造成家破人亡事件；另有民眾認為，警方酒測勤務應該改為不定期、不定時、不定點的「3不」來實施，讓酒駕者摸不清警方酒測勤務的流程，這樣大家才會守法。

警方則強調，酒後駕車發生交通事故，一旦造成重大死傷及財產損失，都是至少兩個家庭的重大危害，呼籲大家無論開大車、小車或騎車，都應遵守「指定駕駛」、「酒後改搭計程車」、「零酒精、才上道」的安全習慣，以確保本身及其他用路人安全。

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