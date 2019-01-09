飛官被爆劈腿4女 性愛光碟驚傳外流

2019-01-09 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍航空特戰指揮部一名飛行訓練指揮部黃姓中尉飛官，被指控與軍中多名女軍官、女兵交往，甚至在與前女友交往過程中，兩人的「性愛光碟」疑似外流，遭到前女友以「妨害祕密罪」提告，檢警也在去年持搜索票進入營區搜索。

《蘋果日報》報導，黃姓中尉因為長相帥氣加上未婚，可說是「玩遍軍營」，但只要一提到結婚就與對象避不見面。黃姓中尉不僅始亂終棄一名空軍女軍官，還1男劈4女，讓其中1女墮胎2次。

報導提到，黃姓中尉還傳出在入營服役後，與當時的女友拍攝「性愛光碟」，而影片疑似外流，其女友去年中以「妨害祕密罪」控告黃姓中尉，檢方在去年9月特別進入飛訓部營區搜索，將黃姓中尉的相關證物帶回調查。

黃姓中尉強調沒有散布「性愛光碟」，陸軍司令部則以案件進入司法程序為由，必須等到司法判決確定後再進行處理。針對黃姓飛官被爆出始亂終棄，陸軍表示，針對飛官營內外動態，均依規定執行「空勤人員安全考核」，若查證屬實，將依相關規定辦理。

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