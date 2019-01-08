嘉義首宗9合1賄選案判刑 里民被判1年8月

2019-01-08 10:46

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣太保市港尾里謝姓里民於去年9合1選舉時，為使港尾里某里長候選人及該市市代第二選區某候選人當選，向鄰居買票，惟鄰居另有支持對象，而未能交付賄款；嘉義地院審結，以謝女涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人，行求期約或交付賄賂罪，處有期徒刑1年8個月，褫奪公權3年，賄款3萬3千元沒收，不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，成為嘉義地區首宗9合1賄選案判刑。全案仍可上訴。

謝女於偵查時供稱，為償還這2位候選人過去曾協助處理車禍之人情，才自行出資於去年8月29日，以里長1票2千元及市代1票1千元代價，向2位鄰居詢問家中選舉人票數分別為5票（1萬5千元）及6票（1萬8千元），交代要支持2位候選人，惟2位鄰居另有支持對象，而未能交付賄款。

嘉義地檢署起訴指出，謝女係向嘉縣水上分局自首後，該分局報請檢方偵辦，認謝女符合自首，且於偵查中坦承犯行，向法院請求減刑。

法官審理認為，本案係檢舉人向水上分局、嘉縣調查站檢舉，再報請檢方偵辦，而查獲謝女犯罪情節，謝女亦自承不是向鄰居行賄未果後，就自行投案，而是警方通知她製作筆錄時她承認犯行；故謝女在調查階段坦承僅係針對犯罪事實自白而非自首。

法官調查，謝女以賣早餐及採收番茄為生，每月收入約1萬多元，經濟狀況難謂良好，該筆3萬3千元賄款，對其仍屬沉重負擔，買票對象為隔壁鄰居，且為其堂妯娌關係；謝女坦承犯行，但不願供出指使者，維護上手，認為其坦承犯行，不過求緩刑而已，尚難認為已有衷心悔悟，而無再犯之虞。

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