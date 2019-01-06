捲多角畸戀 運將被埋在公墓廢塚 涉案至少2人

2019-01-06 07:42

〔記者謝介裕、張軒哲、陳鳳麗／綜合報導〕南投驚傳殺人埋屍公墓案！

凶手至少2人 警已約談5人

台中市沙鹿區民間救難隊員王嘉民，去年12月30日遭人擄走，昨被發現遇害，埋在南投市第9公墓一處廢棄墓穴裡。警方調查發現，以開計程車為業的王男，疑與同業的女友有感情糾紛，引來殺機，涉案者至少2人以上。

警方昨天下午陸續傳訊5人到案，其中1名男子疑為捲入感情糾紛女子的同居男友，家住南投市，與埋屍處有地緣關係，該男初步否認涉入命案，檢警漏夜偵查中。

已婚 與同業女友往來密切

警方調查，王男雖已婚，但生前與同業的女友往來密切，捲入三角戀糾葛。去年12月18日，王男疑似因此遭人在沙鹿毆打，當時王向清水警分局清泉派出所報案，因王沒有驗傷單，加上傷勢無大礙，離去後未再提告對方傷害。

疑被拍裸照、勒索30萬元

據傳，王男還被強拍裸照，並要脅交付30萬元遮羞費。

王妻今年1月2日向警方報案指出，丈夫去年12月30日離開三井OUTLET排班站返家，計程車停放自宅社區門口，人沒有回家失聯。本月2日熟客預約出車也被放鴿子，她擔憂丈夫安危，報警尋人。

手機定位在公墓 發動搜尋

台中當地救難隊人員透過王男手機定位，發現最後位置在南投市第9公墓山區，研判情況「不樂觀」，昨天上午9時，動員包括南投、苗栗、台中等上百位中部地區民間救難人員在公墓山區搜尋，發現一處廢棄墓穴上的黃土有被翻動跡象，加上蒼蠅盤旋、飛舞，散發惡臭，趕緊通報警方進行開挖，挖出臉部腫脹的王男。

蒼蠅盤旋 挖1米才見屍

據透露，王某被埋在深約1米的空墓穴裡，身體往右側躺，衣著大致完整，現場無大量血跡，但雙手有被繩索綑綁痕跡，頭部有疑似被鈍器擊傷的傷痕，警方認為埋屍處不是命案的第一現場，嫌犯應有2人以上。檢察官今將會同法醫解剖遺體，釐清王男死亡的時間和死因。

由於發現遺體的地方十分偏僻，南投警分局專案小組研判，嫌犯與南投應有地緣關係，兵分多路查察，其中一組人馬清查台中、南投往來可疑車輛，尤其是與死者同行的計程車更是重點。

王的同僚說，51歲的王男是熱心公益的計程車司機，長期擔任民間救難隊員，平日在台中海線地區載客，除了熟客叫車，近期也到台中港三井OUTLET排班。

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