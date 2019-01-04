莽男攔路阻撓離去 女書記官怒告強制罪勝訴

2019-01-04 12:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地方法院執行處曾姓女書記官，執行一件民事案的指界程序，不料，與此案無關的洪姓男子，卻張開雙手，於巷口攔阻曾女等人離去，為時長達30分鐘，遲至員警抵達才罷手，曾女怒告洪男強制罪，洪男先是辯稱他不知對方是法院書記官，之後又辯稱他擔心居家安全，才會報警並攔阻對方離去，法院不採信他瞎掰的辯詞，依強制罪判處拘役45日，但考量他是酒後失態，宣告緩刑2年，條件是接受4小時的法治教育。

判決書指出，曾姓女書記官於2017年11月29日下午，會同台中地院執行處的執達員、大里地政事務所的測量人員，以及兩位債權人代表共5人，執行一件土地查封的指界程序，5人完成公務正要離去時，洪男醉醺醺走出屋外，大聲質問曾女等人做什麼，曾女答稱進行查封程序，洪男又質問為何沒有通知他？

曾女說，洪男並非當事人，他們是查封一位債務人的土地，洪男雖與這位債務人共同持有土地，本案卻與洪男無關，不料，洪男卻在巷口張開手臂，阻撓曾女等5人離去，又委託朋友報警，此巷道又無其他出入口，長達30分鐘後，員警馳抵才罷手，曾女不堪被惡意干擾阻撓，透過警方提出強制罪告訴。

台中地院審理時，洪男辯稱沒有妨害自由犯意，對方進入私人土地，沒有知會他，曾女也沒有配戴識別證，亦無出示公文，他只是請曾女等5人不要離開，等警察來處理，不過，法院調閱員警的密錄器，卻見曾女不但抱著卷宗，身上也掛著識別證，也曾出示公文，在場的證人也作證說，洪男聽到「查封」就抓狂，一審認定洪男觸犯強制罪，判處拘役45日，可易科罰金4萬5000元。

洪男上訴二審，又改口辯稱，他不讓曾女等人離去，是基於居家安全，台中高分院仍不採信辯詞，不過，二審認為洪男是酒後失態，經此教訓應無再犯之虞，宣告緩刑2年，但因洪男尚未與曾女和解，因此，必須接受4小時法治教育課程，導正觀念及偏差的行為，全案確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/