氣父禁打棒球離家365公里 少年吃泡麵睡超商流浪2個月

2019-01-03 18:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕國中小都是棒球校隊投手的張姓少年，因父親希望他升學暫別球隊，少年忘不了棒球，索性翹家逃學，最後鬧到休學，張少憤而離家出走，只帶1000元從台北南漂高雄，離家365公里2個多月，沒錢住旅館便趴睡超商，今被高市保大發現，通知家人將他領回，不過，張父仍執意唸書比打球重要。

保安大隊迅雷中隊分隊長林卓材等3人，今天凌晨2時許，巡經三民區正興路某便利超商時，發現店內還有一名少年愜意悠閒的躺在超商內，員警便下車關心詢問，隔天是上課日為何還沒有回家休息，經警方細心詢問後，才知15歲的張姓少年，竟自去年10月31日離家出走，被台北市警局通報離家的失蹤人口，警方立即撥打手機聯繫家屬報平安確認。

當少年阿姨接獲高雄市警方通知時，傳出非常震驚的聲音，直問少年是否平安無恙，後來從家屬口中得知，原來是該少年因父親管教問題，以及就學理念不合離家出走，自行攜帶零用金1000元及簡單衣物由台北搭車南下，2個多月來，少年以24小時營業的便利店、超商為家，四處流連趴睡過日。

少年很快就花光身上僅有的盤纏1000元，只好短暫在六合、瑞豐夜市打零工賺點生活費，2個月來三餐都以泡麵充饑，甚至為省錢過活，還自行買了一個鐵碗充當吃飯用具，直到警方尋獲時，他身上還帶著廉價泡麵準備下一餐。

讓警方感動與訝異是，當家屬得知警方尋獲獨子後，張父立即開車連夜從台北南下高雄，少年的高齡奶奶也顧不得深夜、路遥，一同搭車到高雄找回寶貝孫子，父子相見雙方眼睛都泛著思念的淚光，頓時讓2個月又3天的思念與擔心，都化成喜悅與寬心。

張姓少年表示熱愛棒球，國中小時都打校隊，升上高中，父親堅持先唸好書，暫別棒球，少年升讀高一無法接受，叛逆性格浮現，翹課被教官抓回，最後鬧到休學，他念念不忘棒球，但無法如願參加培訓隊，因和父親鬧彆扭選擇逃家，幸被警方尋獲。

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