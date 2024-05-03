詐領1244萬購車補助款 桃園客運9旬前董座吳運豐判2年定讞

92歲高齡的吳運豐將面臨牢獄之災。（資料照）

2024/05/03 11:51

〔記者張文川／台北報導〕桃園客運公司前董事長吳運豐，任內以浮報大客車購車款等方式，詐領交通部公路總局的客運車輛購車補助款，共詐得1244萬多元，一審桃園地院、二審高等法院皆認定吳運豐詐欺犯行明確，依共同詐欺取財罪判決2年徒刑；最高法院認為二審判決無誤，駁回吳的上訴定讞，92歲高齡的吳運豐確定面臨牢獄之災。

共犯方面，得標廠商雲從龍公司楊姓負責人，二審依共同詐欺罪判刑1年8月、緩刑4年，蔡姓業務協理1年2月、緩刑3年，二人未上訴三審，於二審確定；桃園客運楊姓時任總經理等2名幹部，一審獲判緩刑後即未上訴而確定；另有6人一審、二審皆判無罪確定。

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判決指出，2016年11月22日桃園客運舉辦購車議價會議，最終議定由雲從龍公司得標，採購85輛公車，包括10輛大客車、75輛低底盤公車。

桃園客運為了向公路總局取得溢價補助車款，讓雲從龍公司配合在訂約時，將每輛車價再加價浮報25萬元，經吳運豐核可批示後，桃客據此向公路總局請款，詐領1244萬餘元補助款。桃檢起訴11人。

桃園地院認為吳運豐指示下屬與廠商浮報車價，考量他年逾80歲依法可減刑，判處2年徒刑，二審高院維持吳2年刑期。

92歲高齡的吳上訴，最高法院審理後認為吳的詐欺犯行明確，量刑理由也合理合法，駁回其上訴，全案定讞。

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