馬伕「外送」越南妹掰朋友 所長一句讓他認栽喊：老司機

2019-01-02 22:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港警方查獲越南籍女子假觀光真賣淫，馬伕謊稱越女「是朋友」，但被東濱派出所長郭瑾樺一句「抽成多少」，嚇得他現出原形，坦承不法，落網還直呼「所長老司機！」全案依違反妨害風化、社會秩序維護法、入出國及移民法移送偵辦。

觀宏專案越南團集體脫逃事件是台灣史上最大宗，各地警方全動起來追查，東港警方日前在新園鄉雙園大橋引道路檢，果然查獲在台滯留的28歲越籍女子YRAN KIM NGA。

郭瑾樺說，當天攔查23歲邱男開的車，副駕駛座坐著一名身材纖細、穿連身粉紅色極短洋裝的外籍女子，邱男神情緊張瞎扯「女子是他朋友」。郭瑾樺請他向女子索取身分證件時，邱男又說他無法和女子溝通，郭瑾樺開門見山地說，「抽成多少」，一句「行話」嚇得邱男趕緊招供，直呼根本「老司機！」

邱男供稱，當馬伕的代價是來回一趟300元；越籍女子則不承認賣淫，但直到包包內搜出未開封保險套3個及潤滑液1瓶，她才坦承每次性交易收費1500元，卻還要給馬伕300元車資，雖然不高，但在越南已是高收入，就算觀光簽證逾期，仍不願返鄉，挺而走險「撩下去」繼續賣淫。

東港警方說，經查，越籍女子出入境時間與日前越籍逃脫團不同，初步排除關聯性，但對於類似脫逃事件，將對轄內越南籍人士經常出入及聚集處所，主動規劃巡邏、路檢及臨檢，加強查緝。

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