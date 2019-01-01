樂極生悲！ 5少年擅闖天鵝船翻覆釀1死

2019-01-01 14:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕樂極生悲！跨年夜5名少年出遊狂歡，今凌晨4時許5人又前往新北市新店碧潭繼續嗨，看見天鵝船紛紛想爬上「同一艘船」準備拍照，不料其中1名15歲陳姓少年因天鵝船翻覆落水，經警消搶救上岸送醫救治3小時仍無力回天。

警方調查，陳少與4名同齡友人於跨年夜相約中和的錦和運動公園，5人分乘2輛機車於跨年夜四出趴趴走，享受跨年氣氛，倒數完又嗨了一陣子，眾人提議前往新店碧潭，遂於今凌晨4時抵達碧潭繼續玩。

年輕氣盛的少年看到天鵝船就想攀上船，不顧非營業時間，紛紛想爬上天鵝船拍照。眾人決定攀上同1艘船，4人上船、1人在岸邊拍照，而本來就只能乘坐2人的天鵝船自然會重心不穩。

據了解，當時陳少第1個上船，同行的張姓少年再上去，第3人則是王姓少年，王少說他一踏上船緣就開始搖晃，所以馬上跳回岸上，張少接著要上岸時腳部已些微觸水，沒想到陳少疑似船擺動幅度太大，來不及出船體就翻覆，陳少落水呼救，張少丟繩搭救，但陳少似是碧潭溫度太低造成他無力抓繩，警消獲報隨後趕抵。

消防員用船艇將漂在水上已失去生命徵象的陳少搭救上岸，及時施以CPR急救，一路送往新店慈濟醫院急救，今凌晨7時許宣告不治。警方事後傳訊業者，業者表示當時並非營業時間，不開放民眾遊玩，但已有人喪命，故不追究賠償之責。警方另已聯絡死者家屬，雖然傷心但對陳少身死沒有疑慮，目前正處理身後事。

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