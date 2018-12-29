一砲賠42.5萬！「撿屍」酒醉妹 色男悔過換寄罪

2018-12-29 00:35

〔記者王俊忠／台南報導〕女子小晴（化名）深夜在台南一家夜店喝酒、喝到爛醉，遭陌生的王姓男子「撿屍」到飯店休息3小時，遭王男強脫衣褲性侵得逞，她緊急聯絡友人報警。王男事後道歉，賠償42萬5000元，取得小晴原諒。台南地方法院法官依乘機性侵罪，判王男1年10月有期徒刑、緩刑5年保護管束，需提供120小時義務勞務及接受40小時的法治教育。

判決指出，2018年4月28日凌晨近1點半，小晴在夜店外遇上王男搭訕，「妳是否要叫計程車？」小晴答是，王男就攔了輛小黃，與小晴一起坐上車，坐到市區一家平價飯店。途中，小晴有問王男是誰？王男騙她說，「妳朋友的朋友請託我來帶你回家」，不久，小晴就在計程車內睡著。

到了飯店後，王男下車到櫃檯登記休息3小時，再把昏睡的小晴扶進房間，把她壓在床上，正要「霸王硬上弓」，小晴的手機剛好鈴響，她醒來想接聽，遭被王男攔阻。

小晴感覺到身體被王男壓住，伸手想推開對方，喊說「不要這樣對我」，但她酒醉全身無力，遭王男強脫衣褲、硬上性侵得逞。王男完事後，凌晨兩點左右獨自離開飯店。後來，小晴友人打小晴手機號碼聯絡上她，趕到飯店得知小晴遭人「撿屍」，決定報警抓狼。

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