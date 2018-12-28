為哥哥抱屈！翁啟惠獲判無罪 弟弟哽咽聽判

2018-12-28 12:19

〔記者黃捷／台北報導〕中研院前院長翁啟惠、浩鼎公司董座張念慈捲入浩鼎案，遭檢方依貪污罪起訴，士林地院今判2人無罪。翁的弟弟翁英惠今到庭聆判，得知判決結果，受訪時忍不住哽咽表示：「今天能有這樣的判決，我是為翁啟惠抱屈。」

翁啟惠、張念慈今天未親自到庭聆判，但仍有許多人自發性前來關注，早早就在法庭內等待，翁英惠也是其中之一，當審判長宣判「被告翁啟惠、張念慈均無罪」，現場響起如雷的掌聲，更有人不禁感動的落淚。

翁英惠受訪表示，他沒有權利替翁啟惠發言，但以家屬的立場，「我們還是覺得很遺憾」，有關科技發展法令及技轉實務上，或許檢調對此陌生、誤解，才會造成這樣的遺憾。講到這裡，翁英惠忍不住哽咽，「我是為翁啟惠抱屈」。

翁英惠說，翁啟惠的負面新聞出來時，看到網路上罵聲連連，甚至說他是國恥，哈佛大學校長曾對新生講過一席話，「哈佛大學是在教育學生，知道誰在胡說八道」，台灣民眾普遍有高學歷，卻沒有足夠智慧去判斷這些訊息可能有疑問，先不要去傷害人家。

翁英惠說，哥哥這個案子，應該可以讓台灣社會知道，不管是教育還是科技發展，應該要對事情有相當了解，才能夠公開在媒體發布，否則就等於「未審先判」，檢調也應該維護被告人權，以無罪推定原則去處理，「我們真的很希望傷害就到此為止」。

翁啟惠的辯護律師陳彥希也到庭聆判，他說，法官不辭辛勞調查審理，做出無罪判決，他代表翁院長表達感謝，翁院長一生從未違反道德及法律，今天這個判決沒人勝利，也沒人失敗，檢察官當初依職權提起公訴，他們理解，但經過法院縝密審判判決無罪，誠摯地希望這案件帶來的誤會及傷害，就到此為止，籲請檢察官不要再提起上訴，立下司法典範，也讓翁院長能繼續專心研究。

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